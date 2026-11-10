Contrat Securiport : le Sénégal face à l’échéance du 11 janvier 2026

Signé en mode construire-exploiter-transférer (BOT) par le ministère de l’Intérieur sénégalais, le contrat Securiport organise depuis plus d’une décennie la fourniture, l’exploitation puis le transfert à l’État des équipements de sécurisation et de traitement biométrique des voyageurs dans les aéroports du Sénégal. L’échéance fixée au 11 janvier 2026 approche et, selon des informations publiées par Seneweb en octobre 2025, plusieurs candidats auraient déjà manifesté leur intérêt pour la reprise du service. Aucun acte officiel de renouvellement, de remplacement ou de transition n’a cependant été rendu public à ce stade.

Un contrat BOT sous le regard de l’Inspection générale d’État

Le dossier porte une première cicatrice administrative. Dans son rapport public de 2014, l’Inspection générale d’État (IGE) consacre un passage au projet Securiport et relève que la convention a été conclue sans que les procédures internes requises aient été respectées, et en l’absence de plusieurs autorisations et avis préalables. Ce constat engage la régularité formelle de la signature mais ne tranche, en soi, aucune question pénale ou fiscale.

La formule BOT, courante dans les infrastructures aéroportuaires africaines, confie à un opérateur privé le financement et l’exploitation d’un équipement avant son transfert à la puissance publique. Elle a notamment été utilisée pour le terminal à conteneurs de Lomé confié à Bolloré en 2009, ou pour plusieurs concessions aéroportuaires au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Sa réversibilité suppose en principe un audit technique précis des actifs, un plan de transfert des données sensibles et une clause de continuité du service, trois éléments déterminants à l’approche de janvier 2026.

Le chiffre de 143 milliards de FCFA, une allégation jamais tranchée

En août 2015, les sites Dakaractu, PressAfrik et OSIRIS publient des articles attribuant à une mission de l’Inspection générale des finances (IGF) l’évaluation d’irrégularités portant sur 143 milliards de FCFA, soit environ 218 millions d’euros au cours actuel. Les manquements évoqués concerneraient la réglementation des changes, les assurances, les conditions d’importation des équipements et les modalités mêmes de conclusion du contrat. Les articles font état d’une recommandation visant soit des poursuites, soit une régularisation.

Dix ans plus tard, le rapport intégral de l’IGF n’apparaît toujours pas dans le corpus documentaire accessible au public. Aucune décision judiciaire définitive, aucun protocole de transaction, aucun acte de redressement public ne permettent, à la date du 26 octobre 2026, de confirmer ou d’infirmer ce chiffre. La méthode de calcul retenue par les inspecteurs, la période exacte contrôlée et la réponse formelle de la société américaine demeurent inconnues des journalistes et chercheurs qui se penchent sur le dossier.

Une succession stratégique à préparer dans un climat budgétaire tendu

Le dossier Securiport croise aujourd’hui une double préoccupation. D’un côté, la souveraineté numérique : les bases de données biométriques des voyageurs transitant par Dakar-Blaise Diagne et les aéroports régionaux constituent un actif sensible, dont le mode de gouvernance interroge au moment où plusieurs pays de la zone, du Bénin au Togo, renforcent la maîtrise publique de leurs systèmes de contrôle aux frontières. De l’autre, la contrainte budgétaire : le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye, confronté à une révision à la hausse de la dette publique révélée par la Cour des comptes en 2024, examine de près les contrats hérités de la décennie précédente.

La succession du contrat ouvre plusieurs scénarios. Une internalisation par un opérateur public, à l’image de ce qu’a tenté la Côte d’Ivoire avec sa Police aux frontières dotée d’outils biométriques nationaux depuis 2021, offrirait une maîtrise souveraine mais exigerait un investissement initial lourd. Un nouveau contrat de délégation, attribué à un acteur américain, européen ou désormais asiatique, prolongerait un modèle éprouvé mais répéterait les interrogations soulevées depuis 2014 si la procédure d’attribution n’était pas blindée.

Reste, pour les autorités sénégalaises, à choisir entre une clarification rétrospective du dossier ouvert par l’IGE et l’IGF, et une organisation rapide de la transition opérationnelle. Les deux chantiers ne sont pas exclusifs. Ils conditionnent toutefois, l’un comme l’autre, la crédibilité du cadre contractuel qui régira, après le 11 janvier 2026, la sécurité biométrique des frontières aériennes sénégalaises.

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