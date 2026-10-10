Sonatel fait voter la division de son action en assemblée extraordinaire

La division de l’action Sonatel, validée en assemblée générale extraordinaire le 8 octobre 2026, répond à une problématique ancienne du marché régional : la cherté unitaire des titres les plus recherchés dissuade les investisseurs individuels. La filiale sénégalaise d’Orange, cotée depuis 1998 à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) d’Abidjan, affiche l’une des capitalisations boursières les plus élevées de la place, aux côtés de Palmci et de Sonatel elle-même. Son cours, longtemps supérieur à plusieurs dizaines de milliers de francs CFA, en faisait un investissement peu accessible pour un épargnant moyen de la zone UEMOA.

Un titre vedette de la BRVM confronté à son propre succès

Sonatel pèse à elle seule une part structurante de l’indice BRVM Composite et du BRVM 30. L’opérateur, détenu majoritairement par le groupe français Orange et par l’État du Sénégal, verse régulièrement l’un des dividendes les plus généreux du marché ouest-africain, ce qui entretient la pression acheteuse et pousse mécaniquement le cours à la hausse. Cette appréciation continue a progressivement éloigné le titre des portefeuilles des particuliers, concentrant les échanges entre institutionnels, fonds régionaux et quelques family offices.

Le fractionnement voté en assemblée extraordinaire s’inscrit dans une logique bien connue des marchés matures. Aux États-Unis, Apple a procédé à cinq divisions successives depuis 1987, dont la dernière en 2020 au ratio de quatre pour un, précisément pour maintenir le titre accessible aux investisseurs individuels. Tesla a suivi la même voie la même année, puis en 2022. En Afrique, l’opération reste rare : la BRVM n’avait connu que de très ponctuelles divisions de nominal, notamment celle de la SGBCI en 2017, qui avait permis une nette hausse des volumes échangés dans les mois suivants.

Un signal adressé aux petits porteurs ouest-africains

L’enjeu, pour le régulateur comme pour l’émetteur sénégalais, dépasse la seule mécanique boursière. Le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF) et la BRVM poursuivent depuis plusieurs années une politique d’élargissement de la base d’investisseurs individuels, encore très étroite à l’échelle des huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Le nombre de comptes-titres ouverts dans la zone demeure estimé à quelques dizaines de milliers, un ordre de grandeur dérisoire au regard d’une population dépassant 130 millions d’habitants. Rendre Sonatel abordable, c’est offrir à l’actionnariat populaire une porte d’entrée vers un titre défensif, assorti d’un historique de distribution éprouvé.

La division ne modifie en rien la valeur économique du capital détenu : un porteur de dix actions se retrouvera mécaniquement avec un multiple de titres correspondant au ratio retenu, pour une valeur de portefeuille identique. En revanche, le dividende par action sera ajusté dans la même proportion, préservant le rendement global. L’effet attendu porte sur la profondeur du carnet d’ordres, la réduction des écarts entre prix acheteur et vendeur, et la capacité du titre à absorber des flux sans à-coups brutaux.

Un test pour la profondeur du marché régional

Pour Sonatel, l’opération a aussi une dimension politique. Le groupe réalise la quasi-totalité de ses activités au Sénégal, au Mali, en Guinée, en Guinée-Bissau et en Sierra Leone, pays où la bancarisation progresse mais où l’épargne financière reste cantonnée aux dépôts à terme et aux produits d’assurance-vie. En rendant son titre plus accessible, l’opérateur fait coïncider la géographie de ses clients mobiles, estimés à plus de 37 millions sur l’ensemble de ses marchés, avec celle potentielle de ses actionnaires. La convergence entre consommateurs de services télécoms et détenteurs du capital constitue, pour un opérateur dominant, un facteur de légitimité non négligeable face aux débats récurrents sur la fiscalité du secteur et le prix des forfaits data.

Reste à mesurer l’effet concret dans les semaines suivant la date d’effet. Les précédents internationaux suggèrent une hausse temporaire des volumes, parfois accompagnée d’une appréciation du cours à court terme, avant un retour à des niveaux fondamentaux. Pour la BRVM, qui ambitionne de doubler sa capitalisation à l’horizon de la fin de la décennie, la réussite de l’opération Sonatel servira de test grandeur nature à la stratégie d’inclusion financière par les marchés de capitaux.

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