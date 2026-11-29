C’est dans la capitale équato-guinéenne que la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) a convoqué, le 27 novembre 2026, un sommet dont l’ordre du jour tient autant de la diplomatie que de la gestion de crise. L’organisation régionale met sur la table une enveloppe évaluée à 420 millions de dollars pour redonner corps à un projet d’intégration mis à mal par plusieurs années de turbulences. Derrière ce chiffre affiché, les chancelleries d’Afrique centrale savent que l’enjeu véritable se joue sur la capacité des capitales à honorer leurs engagements financiers.

Un sommet de Malabo sous contrainte sécuritaire et diplomatique

Le choix de Malabo n’est pas neutre. La Guinée équatoriale, longtemps marginale dans la gouvernance régionale, hérite d’un sommet où les dossiers qui s’imposent dépassent largement la mécanique communautaire. La rupture entre la CEEAC et le Rwanda, consécutive à la détérioration des relations entre Kigali et Kinshasa, a privé l’organisation d’un de ses membres les plus actifs sur le plan diplomatique. Pour mémoire, le Rwanda avait rejoint la CEEAC en 2016 après un retrait prolongé qui remontait au début des années 2000, ce qui souligne la fragilité structurelle de son ancrage dans l’espace centrafricain.

Parallèlement, la situation à l’est de la République démocratique du Congo continue de peser sur l’agenda. L’activité armée dans le Nord-Kivu et l’Ituri, combinée à la judiciarisation du contentieux rwando-congolais devant plusieurs instances internationales, fait du dossier sécuritaire la première épreuve politique du sommet. Les décisions prises à Malabo seront scrutées à l’aune de la capacité de la CEEAC à parler d’une seule voix face à un conflit qui a déplacé plusieurs millions de personnes depuis la résurgence du M23 fin 2021.

Les 420 millions de dollars, révélateurs d’une équation financière fragile

L’enveloppe de 420 millions annoncée pour relancer l’intégration régionale pose une question simple mais rarement tranchée : qui paie, et avec quel calendrier ? La CEEAC a adopté en 2019 un mécanisme de financement autonome, la Contribution communautaire d’intégration (CCI), prélèvement sur les importations extracommunautaires inspiré du modèle de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de son prélèvement communautaire. Sur le papier, cet instrument devait mettre fin à la dépendance au bon vouloir budgétaire des États. Dans les faits, la transposition de la CCI dans les législations nationales a traîné, et plusieurs pays membres continuent d’accuser des retards de versement de plusieurs années.

La comparaison avec la CEDEAO est à cet égard éclairante. L’organisation ouest-africaine, qui fonctionne également sur un prélèvement de 0,5 % sur les importations hors zone, parvient à mobiliser un budget de fonctionnement autrement plus prévisible, ce qui lui a permis de déployer des missions d’observation électorale, des forces en attente et des programmes d’infrastructures d’une ampleur sans équivalent en Afrique centrale. La CEEAC, elle, reste en deçà du quart de ce volume opérationnel, selon les ordres de grandeur avancés par ses propres services dans ses rapports annuels récents.

La CEEAC face au test de la crédibilité politique

La réforme institutionnelle entamée en 2020, qui avait transformé le Secrétariat général en Commission dotée de départements thématiques, visait précisément à professionnaliser l’organisation et à la rendre plus attractive pour les bailleurs. Cinq ans plus tard, le bilan reste contrasté. Le Gabon, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Tchad, la RDC, l’Angola, le Burundi, São Tomé-et-Principe et la Guinée équatoriale composent aujourd’hui le noyau des membres actifs, mais la synchronisation de leurs politiques économiques demeure embryonnaire. La libre circulation des personnes, consacrée par un protocole adopté en 2015, n’est que partiellement appliquée.

Le rendez-vous de Malabo intervient également dans un contexte où les partenaires extérieurs, de la Banque africaine de développement à l’Union européenne, conditionnent de plus en plus leurs appuis à des indicateurs de gouvernance communautaire. Une partie des 420 millions évoqués devrait, selon la logique habituelle des programmes régionaux, provenir de financements concessionnels, ce qui suppose une capacité d’absorption démontrée. Or, les taux d’exécution des programmes régionaux en Afrique centrale figurent parmi les plus faibles du continent.

Reste que la CEEAC conserve un atout rarement souligné : elle regroupe des pays dont les complémentarités économiques, du pétrole gabonais aux minerais congolais en passant par l’agriculture camerounaise, offrent un potentiel d’intégration supérieur à celui de nombreuses autres sous-régions. Encore faut-il que les décisions prises à Malabo dépassent l’affichage budgétaire et se traduisent par des échéances contraignantes pour les États défaillants.

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