La Banque nationale du Rwanda (BNR) a rendu publique, le 26 novembre 2026, l’existence d’une poche aurifère au sein de ses avoirs extérieurs. La banque centrale rwandaise évalue cette ligne à près de 200 millions de dollars à l’arrêté de fin juin 2026, pour un volume approchant la tonne. L’information figure dans la dernière livraison du document de référence sur la politique monétaire publié en octobre 2026, dont la section dédiée aux avoirs de réserve intègre désormais le métal jaune comme composante assumée du portefeuille souverain.

Une diversification assumée des réserves rwandaises

L’inscription de l’or au bilan de la BNR traduit une rupture discrète, mais significative, dans la gestion des avoirs extérieurs du pays. Jusqu’à présent, les réserves rwandaises étaient principalement libellées en devises convertibles, avec une prépondérance du dollar américain et, dans une moindre mesure, de l’euro. L’introduction d’une ligne en métal physique permet d’adosser une fraction des avoirs à un actif dont la valeur ne dépend d’aucun émetteur souverain.

Cette logique de diversification répond à un double objectif. D’une part, protéger le pouvoir d’achat externe du franc rwandais contre les variations brutales des taux de change. D’autre part, se prémunir contre le risque, devenu plus concret depuis les sanctions financières occidentales des années 2022 et suivantes, qu’un actif en devise soit gelé ou rendu indisponible. L’or stocké dans une chambre forte échappe mécaniquement à ces aléas, sous réserve que la banque centrale en conserve la garde physique ou en confie la conservation à une place sûre, comme Londres, Zurich ou Bâle, qui concentrent historiquement la quasi-totalité des dépôts aurifères des banques centrales étrangères.

Le Rwanda dans le sillage d’une tendance continentale

Le mouvement rwandais n’est pas isolé. Depuis 2022, plusieurs banques centrales africaines ont publiquement affiché leur intention de rebalancer leurs réserves en faveur de l’or. La Banque centrale du Nigeria avait rapatrié une partie de ses lingots conservés à l’étranger. La Banque du Ghana a lancé en 2021 un programme d’accumulation domestique d’or, en tirant parti de la production minière nationale pour accroître ses réserves sans ponctionner ses devises. La Banque de l’Ouganda avait annoncé en 2022 un projet comparable, visant à acheter de l’or auprès des artisans locaux.

Cette dynamique s’inscrit dans un mouvement plus large de recomposition des avoirs mondiaux. Selon les statistiques régulièrement publiées par le Conseil mondial de l’or, les banques centrales, principalement des économies émergentes, ont acquis plus de 1 000 tonnes d’or par an en 2022, 2023 et 2024, un rythme inédit depuis les années 1960. Les économies africaines, longtemps marginales dans ces achats, pèsent désormais d’un poids croissant, en particulier celles qui disposent d’une production minière nationale substantielle.

Un signal monétaire au-delà du seul chiffre

Le cas rwandais mérite une lecture spécifique. Kigali n’est pas un producteur aurifère comparable au Ghana ou au Mali, mais le pays s’est positionné depuis une dizaine d’années comme une plateforme régionale de raffinage et de réexportation du métal, via notamment la société Aldango installée dans une zone franche. Détenir une réserve souveraine en or confère à la BNR une cohérence industrielle avec cette orientation : la place rwandaise affiche désormais une capacité technique de traitement et une crédibilité monétaire adossée au même actif.

Souveraineté monétaire et contraintes de calendrier

Reste que le volume demeure modeste au regard des standards internationaux. Une tonne équivaut, aux cours de l’été 2026 utilisés pour la valorisation, à environ 200 millions de dollars, soit une fraction limitée des réserves officielles rwandaises, lesquelles couvrent traditionnellement entre quatre et cinq mois d’importations selon les cadrages successifs du Fonds monétaire international. La ligne or joue donc davantage un rôle de signal stratégique que de coussin de liquidité immédiat.

Ce signal intervient dans un environnement régional tendu, marqué par les répercussions économiques des tensions avec la République démocratique du Congo voisine et par l’exposition croissante du franc rwandais aux chocs sur les termes de l’échange. Pour les investisseurs comme pour les partenaires multilatéraux, l’affichage d’une réserve aurifère traduit une volonté d’autonomiser partiellement la politique de change rwandaise. Les prochains rapports trimestriels permettront de mesurer si cette poche initiale est appelée à croître, ou si elle marque un plafond de prudence.

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