La banque BGFIBank RDC a annoncé un financement de 45 millions de dollars en faveur de CMD, une entreprise congolaise spécialisée dans la sous-traitance minière. L’engagement, rendu public lors de l’édition 2026 du forum Makutano Mining, s’inscrit dans une séquence où les établissements de crédit installés à Kinshasa et Lubumbashi cherchent à se tailler une place dans une filière longtemps réservée aux prêteurs étrangers. L’opération, portée par la filiale congolaise du groupe gabonais BGFIBank, cible un segment précis : celui des prestataires qui gravitent autour des exploitants de cuivre et de cobalt dans le Haut-Katanga et le Lualaba.

Une opération calibrée pour le marché du contenu local minier

Le ticket de 45 millions de dollars reste modeste au regard des besoins globaux du secteur extractif congolais, mais il est significatif à l’échelle de la sous-traitance. Depuis la promulgation en février 2017 de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé, complétée par les arrêtés sectoriels de l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé (ARSP), la fourniture de services aux mines est en principe réservée à des entreprises à capitaux majoritairement congolais. Ce cadre a provoqué l’émergence rapide d’une nouvelle classe d’opérateurs locaux, confrontés à un obstacle récurrent : l’accès au crédit à moyen et long terme.

Les sous-traitants miniers congolais ont longtemps dû s’appuyer sur l’autofinancement ou sur des avances consenties par leurs donneurs d’ordre, faute de lignes bancaires adaptées à leurs besoins en équipements lourds, en engins de chantier et en fonds de roulement. En ciblant CMD, BGFIBank RDC s’adresse à ce point de friction. Francesco De Musso, administrateur directeur général de la banque, a profité de la tribune du Makutano pour défendre l’élargissement de la palette des outils financiers mobilisables par le secteur, un message qui vise autant les investisseurs que le régulateur.

Une filière cuivre-cobalt sous tension stratégique

Le contexte est particulièrement porteur. La République démocratique du Congo a franchi en 2023 le seuil des 2,8 millions de tonnes de cuivre produites, selon les chiffres de la Chambre des mines congolaise, s’installant durablement à la deuxième place mondiale derrière le Chili. Sur le cobalt, le pays concentre plus de 70 % de la production mondiale, un quasi-monopole que les constructeurs automobiles européens et américains cherchent à sécuriser dans le cadre de leurs chaînes d’approvisionnement en batteries. Cette centralité fait de l’écosystème des sous-traitants un maillon géopolitiquement sensible.

Dans ce paysage, les financements restent très majoritairement adossés à des banques internationales, à des traders de métaux ou à des véhicules chinois liés aux grands exploitants comme CMOC, Zijin ou Sicomines. La part des banques commerciales congolaises dans les encours au secteur minier demeure limitée, en dépit d’une progression continue du crédit bancaire à l’économie, évalué à moins de 15 % du PIB par la Banque centrale du Congo, soit l’un des niveaux de bancarisation les plus faibles de la région. Un prêt corporate de 45 millions de dollars libellé en devise forte constitue, dans ce contexte, un signal autant qu’un acte de gestion.

Un précédent qui ouvre la voie à d’autres engagements

D’autres établissements locaux ont tenté des mouvements similaires, à l’image de Rawbank, Equity BCDC ou TMB, qui ont progressivement structuré des départements dédiés à la clientèle minière et paraminière. Les opérations de prêt syndiqué réunissant plusieurs banques de la place commencent à se multiplier, souvent en co-financement avec des institutions de développement comme la Société financière internationale ou la Banque africaine de développement. Le rapprochement entre BGFIBank RDC et CMD pourrait servir de référence pour reproduire ce schéma sur d’autres prestataires de taille intermédiaire.

Reste la question du risque. Les sous-traitants miniers dépendent du cycle des matières premières et de la santé financière de quelques donneurs d’ordre. La chute des cours du cobalt en 2023 et 2024, consécutive à la montée en puissance des batteries LFP sans cobalt, a rappelé la volatilité du secteur. Pour les banques locales, l’enjeu consiste à bâtir une expertise de crédit propre, capable d’évaluer les contrats de prestation, les garanties sur équipements et la solidité juridique des titres miniers adossés. C’est à cette condition que le financement en monnaie locale et en devise pourra réellement accompagner la consolidation d’un tissu industriel congolais autour du cuivre et du cobalt.

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