La situation sécuritaire au Burkina Faso s’est encore détériorée au cours des derniers jours, avec une succession d’attaques visant à la fois les positions de l’armée régulière et celles des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Ces offensives, menées par des groupes armés opérant dans plusieurs provinces, confirment la pression constante exercée sur un dispositif militaire étiré depuis près d’une décennie. Pour la junte au pouvoir à Ouagadougou, chaque nouvelle incursion rappelle l’écart entre les discours de reconquête territoriale et la réalité du terrain.

Un modèle VDP sous tension permanente

Créés par une loi de janvier 2020 sous la présidence de Roch Marc Christian Kaboré, les Volontaires pour la défense de la patrie devaient initialement constituer un maillage civil de proximité, formé à la hâte pour épauler des forces régulières débordées. Le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir en septembre 2022, a considérablement amplifié ce dispositif en lançant un recrutement massif portant les effectifs annoncés à 50 000 supplétifs, auxquels s’est ajoutée une seconde vague encore plus large. Sur le papier, cette montée en puissance devait densifier la présence sécuritaire dans les campagnes abandonnées par l’État.

Dans la pratique, les VDP se retrouvent en première ligne, souvent faiblement équipés, et deviennent des cibles privilégiées. Les attaques de la semaine écoulée s’inscrivent dans ce schéma : des positions avancées, isolées, prises pour cible par des combattants mobiles qui exploitent leur connaissance du terrain. La conception territoriale de la défense, pensée comme un filet continu, se heurte à la capacité des groupes armés à frapper là où le maillage est le plus fin.

Une guerre asymétrique qui épuise les forces régulières

Les Forces armées nationales burkinabè ne sont pas épargnées par cette séquence. Plusieurs bases et détachements ont été visés quasi simultanément, signe d’une planification opérationnelle qui dépasse le simple harcèlement. Deux grandes katibas se disputent l’espace sahélien du pays : le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM-JNIM), affilié à Al-Qaïda et dirigé par Iyad Ag Ghali, et l’État islamique au Sahel (EIGS). Leur rivalité, loin d’alléger la pression sur l’État, démultiplie au contraire les foyers d’affrontement.

Selon les données compilées par l’Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), le Burkina Faso figure depuis 2023 parmi les pays les plus affectés au monde par le terrorisme, devant le Mali voisin. Les régions du Sahel, du Nord, de l’Est et de la Boucle du Mouhoun concentrent l’essentiel des violences, avec des axes routiers régulièrement coupés et des chefs-lieux soumis à des blocus prolongés. Djibo, dans la province du Soum, illustre depuis plusieurs années cette logique d’encerclement contre laquelle les convois de ravitaillement peinent à s’imposer.

Ouagadougou face à ses choix stratégiques

La transition burkinabè a fait le pari d’une rupture : départ des forces françaises de l’opération Sabre en février 2023, recentrage sur des partenariats avec la Russie et la Turquie, acquisition de drones Bayraktar TB2 et Akinci, création en septembre 2023 de l’Alliance des États du Sahel (AES) avec Bamako et Niamey. Ces choix ont permis à Ouagadougou de reprendre la main sur son récit stratégique, mais ils n’ont pas suspendu la mécanique des violences rurales.

La question du coût humain reste centrale. Les populations civiles des zones concernées subissent à la fois les exactions attribuées aux groupes armés et les représailles. Le rapport de la Commission nationale des droits humains, comme les enquêtes de plusieurs organisations internationales, ont documenté sur les deux dernières années des épisodes meurtriers impliquant aussi bien des combattants jihadistes que, selon ces sources, des éléments associés aux forces de sécurité. Dans ce contexte, la loyauté des communautés rurales devient un enjeu militaire à part entière.

Reste un paradoxe : plus les VDP s’étendent, plus ils offrent de cibles à des adversaires qui privilégient précisément les postes isolés. La semaine qui vient de s’écouler n’est pas une anomalie, mais la traduction locale d’une guerre d’usure qui dure depuis 2015, date de la première attaque jihadiste d’ampleur sur le sol burkinabè. Les autorités de transition, qui ont reporté le calendrier électoral de cinq ans en mai 2024, devront tôt ou tard démontrer que leur doctrine sécuritaire produit des résultats mesurables, au-delà du contrôle du discours.

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