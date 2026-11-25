Le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage du BRT de Douala a trouvé preneur. La Communauté urbaine de Douala (CUD) a notifié, le 9 novembre 2026, l’attribution du contrat à un groupement associant BPL Project Experts SAS (Côte d’Ivoire), chef de file, Logit Consulting Inc. (États-Unis) et Ingérop Conseil et Ingénierie (France), pour un montant de 5,62 milliards de francs CFA, soit environ 8,57 millions d’euros. L’avis correspondant a été publié par la Banque mondiale le 19 novembre 2026, le bailleur portant l’opération par un prêt de 420 millions de dollars.

Une estimation initiale multipliée par plus de quatre

Le plan de passation des marchés révisé par l’institution de Bretton Woods le 3 décembre 2025 fixait à 2 millions de dollars le coût prévisionnel de la même prestation. Onze mois plus tard, le contrat signé atteint 8,57 millions d’euros, soit un ratio de plus de quatre fois l’enveloppe envisagée. Les notes consultées ne précisent pas si cette estimation a été formellement revue avant l’ouverture des plis, ni si le périmètre de la mission a été élargi entre l’appel à manifestation d’intérêt du 14 juillet 2025 et la décision finale. Seule la durée a été raccourcie, passant de 46 à 40 mois.

L’écart avec la deuxième offre retenue à l’évaluation renforce la singularité du dossier. Le groupement français Ginger Sofreco/Transamo avait soumis une proposition à 3,564 milliards de francs CFA, inférieure de 2,06 milliards, soit un différentiel de 57,7 % rapporté au prix de ce concurrent. Un troisième candidat, Systra, avait été présélectionné le 30 décembre 2025, mais n’apparaît pas dans les résultats rendus publics, sans que son statut – désistement, offre non conforme ou simple absence des documents consultés – soit clarifié.

Scores techniques à l’avantage du consortium ivoiro-franco-américain

La procédure reposait sur une pondération combinant qualité technique et coût. BPL Project Experts et ses partenaires ont obtenu une note technique de 89,81 sur 100, bien au-dessus du seuil éliminatoire de 80, et une note financière de 63,94, pour un score global de 84,65 qui les place en tête. Les notes obtenues par Ginger Sofreco/Transamo ne figurent pas dans les documents disponibles, ce qui prive à ce stade les observateurs d’un élément essentiel pour apprécier l’arbitrage entre expertise et dépense.

La mission confiée est centrale pour la trajectoire du projet. Le groupement devra appuyer la cellule de coordination du PMUD sur la préparation et le suivi des marchés d’infrastructures, d’équipements et de systèmes intelligents de transport, sur la gestion des risques, sur la coordination d’ensemble et sur la mise en exploitation. Le respect des obligations environnementales et sociales, condition dirimante pour la Banque mondiale, figure également au cahier des charges. Autant de volets qui, dans les projets comparables de Dakar ou d’Abidjan, ont concentré l’essentiel des points de friction entre maîtres d’ouvrage, exploitants et bailleurs.

Une exécution financière préoccupante à mi-parcours

Le contexte budgétaire du programme ajoute à la pression. Sur les 420 millions de dollars du prêt de la Banque mondiale, 17,4 millions seulement avaient été décaissés au 29 octobre 2026, soit un taux d’exécution de 4,1 %. La clôture du financement est fixée au 16 juin 2028, alors que les prestations du contrat d’AMO sont prévues jusqu’en 2030. Une prolongation est envisagée par le bailleur, mais n’a pas été approuvée.

En juillet 2026, les besoins supplémentaires pour mener à bien le projet, après élargissement de son périmètre, étaient estimés à 104,6 milliards de francs CFA. La prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par l’État camerounais devrait réduire ce déficit d’environ 50 millions de dollars, selon le bailleur. À titre de comparaison, le BRT de Dakar, mis en service en 2024 après plusieurs années de glissements de calendrier, avait lui aussi affronté une inflation de ses coûts d’ingénierie, mais dans des proportions moindres rapportées à l’enveloppe globale.

La sortie de terre du futur réseau de bus à haut niveau de service dépendra désormais de la capacité du nouveau responsable du PMUD, Edjenguele Mbappou, à accélérer les passations et à sécuriser les cofinancements avant 2028. La qualité du travail du consortium conduit par BPL Project Experts sera jaugée à cette aune.

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