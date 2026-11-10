Yaoundé convoque le corps électoral pour les scrutins locaux de 2027

En signant la convocation du corps électoral pour un double scrutin législatif et municipal au 7 février 2027, le chef de l’État camerounais Paul Biya enclenche officiellement le compte à rebours d’une séquence politique déterminante. L’opération interviendra un peu plus d’un an après la présidentielle d’octobre 2025, dans un paysage institutionnel où le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) domine depuis plus de quatre décennies l’Assemblée nationale comme la quasi-totalité des exécutifs communaux.

Un calendrier électoral camerounais calibré pour l’après-présidentielle

La date retenue n’est pas anodine. Les dernières législatives et municipales couplées se sont tenues en février 2020, après plusieurs reports liés à la crise sécuritaire dans les régions anglophones. En reconduisant un intervalle de sept ans et en couplant une nouvelle fois les deux consultations, le pouvoir confirme le rythme institutionnel fixé par la Constitution et par le Code électoral de 2012, qui prévoit un mandat de cinq ans pour les députés, prolongeable par décret.

Le double scrutin portera sur le renouvellement des 180 sièges de l’Assemblée nationale et de l’ensemble des conseils municipaux du pays, répartis entre plus de 360 communes. S’y ajoutera, par ricochet, la recomposition progressive du collège électoral sénatorial, puisque les conseillers municipaux élisent une partie des sénateurs. Le calendrier qui s’ouvre engage donc, de proche en proche, l’ensemble de l’architecture parlementaire camerounaise jusqu’au sommet de l’État.

ELECAM en première ligne

Elections Cameroon (ELECAM), organe permanent chargé de la gestion matérielle des scrutins depuis 2006, va devoir absorber en quatorze mois la révision des listes électorales, la distribution des cartes, la formation des membres des commissions locales et le déploiement logistique dans dix régions aux réalités sécuritaires très contrastées. L’institution reste contestée par une partie de l’opposition, qui dénonce la proximité de ses dirigeants avec le parti au pouvoir.

Opposition camerounaise : un rapport de force structurellement défavorable

Dans l’hémicycle sortant, le RDPC occupe une position hégémonique, avec plus de 150 députés sur 180, face à une opposition parlementaire limitée au Social Democratic Front (SDF), à l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP), à l’Union démocratique du Cameroun (UDC) et à quelques formations plus récentes comme le Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN). Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) de Maurice Kamto, qui avait boycotté le scrutin de 2020, reste la principale force d’opposition extraparlementaire.

La question du boycott ou de la participation va de nouveau se poser. Après la présidentielle de 2025, dont les résultats ont été contestés par plusieurs candidats, l’opposition camerounaise devra arbitrer entre une stratégie d’occupation du terrain et une dénonciation frontale des conditions du vote. Le seuil de représentativité fixé par le Code électoral, exigeant une implantation territoriale large, continue par ailleurs de pénaliser les partis les plus récents.

Sécurité : le défi anglophone et sahélien

Organiser un scrutin dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, toujours affectées par le conflit sécessionniste ouvert en 2016, demeure l’inconnue majeure. Lors du vote de 2020, des bureaux avaient été regroupés dans les chefs-lieux et de nombreux électeurs n’avaient pas pu voter. À l’Extrême-Nord, la pression de Boko Haram et de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) sur le bassin du lac Tchad complique également le déploiement du matériel électoral et la sécurisation des observateurs.

Un enjeu de stabilité pour la sous-région

Au-delà des équilibres internes, le scrutin de février 2027 sera scruté par les partenaires régionaux. Le Cameroun pèse près du tiers du produit intérieur brut de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et abrite la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) à Yaoundé. Toute tension post-électorale durable aurait des répercussions immédiates sur la confiance des investisseurs dans la zone franc et sur le programme en cours avec le Fonds monétaire international.

Le pouvoir camerounais joue donc sur deux tableaux : consolider sa majorité parlementaire et municipale pour sécuriser la fin de cycle politique, tout en démontrant à ses partenaires une capacité d’organisation apaisée. Les prochains mois, marqués par la révision des listes et le dépôt des candidatures, constitueront le premier test grandeur nature de cette équation.

Pour aller plus loin

Contrat Securiport : le Sénégal face à l’échéance du 11 janvier 2026 · ANC sous 31 % : l’Afrique du Sud face à un paysage politique éclaté · Niger : Kalla Moutari maintenu en détention par la junte à Niamey

J’aime ça : J’aime Chargement…