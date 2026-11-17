L’Afrique de l’Ouest s’impose comme l’un des moteurs statistiques du continent. Selon les chiffres publiés par la Banque africaine de développement (BAD), quatorze des quinze économies qui composent la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) afficheraient une progression de leur produit intérieur brut supérieure à 4 %, un seuil souvent considéré par les institutions multilatérales comme le minimum requis pour amorcer une réduction structurelle de la pauvreté. En parallèle, le niveau général des prix dans la région atteint 11,4 %, soit plus du double du rythme observé dans les économies avancées et un étiage élevé au regard des cibles de convergence régionales.

Une croissance régionale portée par deux blocs monétaires très différents

Derrière la moyenne régionale, les dynamiques nationales relèvent de deux logiques distinctes. D’un côté, les huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), arrimés au franc CFA et à une politique monétaire pilotée par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), bénéficient d’un ancrage à l’euro qui a historiquement contenu l’inflation autour de 2 à 3 % en période normale. Le Sénégal, la Côte d’Ivoire ou le Bénin figurent depuis plusieurs années parmi les économies les plus dynamiques du continent, avec des taux proches ou supérieurs à 6 %.

De l’autre côté, la Zone monétaire ouest-africaine (ZMAO), qui regroupe notamment le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone, le Liberia, la Gambie et la Guinée, évolue avec des monnaies flottantes soumises aux pressions extérieures. Le naira nigérian a perdu plus de 70 % de sa valeur face au dollar depuis la libéralisation du change engagée en 2023 par la Banque centrale du Nigeria, tandis que le cedi ghanéen reste convalescent après le défaut souverain de 2022. Ces ajustements expliquent une large part de l’écart inflationniste observé par la BAD : au Nigeria, première économie de la région, la hausse des prix a dépassé 30 % en rythme annuel sur une bonne partie de 2024.

Inflation à 11,4 % : un choc silencieux sur le pouvoir d’achat

Le taux régional de 11,4 % n’a rien d’anecdotique. Il traduit une érosion continue du pouvoir d’achat des ménages, en particulier dans les segments urbains dépendants des importations alimentaires. Le riz, le blé, le sucre et les huiles végétales, dont la région reste importatrice nette, ont subi de plein fouet la volatilité des cours mondiaux et le renchérissement du fret depuis les tensions en mer Rouge. À cela s’ajoute la facture énergétique : hors Nigeria, la plupart des pays de la CEDEAO importent la quasi-totalité de leurs produits raffinés.

Les conséquences sociales sont tangibles. La Banque mondiale estimait déjà fin 2023 qu’une inflation alimentaire à deux chiffres pouvait basculer plusieurs millions de personnes supplémentaires sous le seuil de pauvreté en Afrique de l’Ouest. Les transferts sociaux restent limités, et les filets de sécurité budgétaire sont rognés par le service de la dette, qui absorbe désormais plus de 20 % des recettes publiques dans plusieurs pays de la ZMAO.

Les angles morts du rebond ouest-africain

La photographie de la BAD doit également être lue à l’aune du contexte politique. Le retrait annoncé du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, acté en janvier 2024, pourrait fragmenter l’espace statistique régional et compliquer les projections futures. Les trois pays de l’Alliance des États du Sahel concentrent près de 70 millions d’habitants et pèsent dans l’agrégat régional, en particulier pour l’or malien et burkinabé et pour l’uranium nigérien.

Reste que la vigueur apparente de la croissance ouest-africaine masque une capacité d’investissement contrainte. L’épargne intérieure demeure faible, l’intermédiation bancaire peu profonde, et les taux directeurs relevés par la BCEAO comme par la Banque centrale du Nigeria renchérissent le crédit productif. Pour que les 4 % de croissance se traduisent en création nette d’emplois et en montée en gamme industrielle, les politiques publiques devront agir simultanément sur la stabilisation des prix, la diversification productive et l’intégration des chaînes de valeur régionales, trois chantiers auxquels le nouvel Accord de libre-échange continental africain (ZLECAf) offre un cadre encore sous-exploité.

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