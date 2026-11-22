Les deux rapports du Groupe de la Banque mondiale publiés le 17 novembre 2026 remettent au centre du jeu une évidence connue des banques centrales africaines : les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) produisent la majorité des emplois mais captent une fraction marginale du crédit bancaire. L’institution de Washington estime à 4 000 milliards de dollars le déficit de financement de ces entreprises dans les pays émergents et en développement, un ordre de grandeur supérieur au produit intérieur brut cumulé de l’Afrique subsaharienne. Cette évaluation, qui actualise des travaux antérieurs de la Société financière internationale (SFI) ayant longtemps retenu une fourchette autour de 5 200 milliards, confirme la persistance du rationnement du crédit malgré une décennie de réformes bancaires.

Un déficit de financement MPME qui pèse lourd sur l’Afrique

Dans les géographies couvertes par la Banque mondiale, les MPME représentent environ 90 % des entreprises et 75 % des emplois. En Afrique subsaharienne, ces proportions sont souvent dépassées : au Sénégal, au Cameroun ou en Côte d’Ivoire, les recensements des chambres consulaires situent la part des très petites unités entre 95 et 97 % du tissu formel, auquel s’ajoute un secteur informel qui absorbe les deux tiers de la main-d’œuvre selon les travaux de l’Organisation internationale du travail. La conséquence est connue des régulateurs : le ratio crédit au secteur privé rapporté au PIB plafonne autour de 15 % dans la zone UEMOA et de 13 % dans la CEMAC, contre plus de 100 % dans les économies avancées.

Le rationnement touche d’abord l’industrie légère, l’agriculture de transformation et les services numériques, trois secteurs jugés stratégiques par les plans nationaux d’émergence. Les banques commerciales africaines, soumises depuis 2018 aux exigences prudentielles de Bâle III adaptées par la Commission bancaire de l’UEMOA, préfèrent mobiliser leur bilan sur la dette souveraine, dont le rendement net de risque reste supérieur au crédit aux entreprises de moins de cinquante salariés. Ce phénomène d’éviction, documenté par le Fonds monétaire international (FMI) dans ses revues régionales d’Afrique subsaharienne, explique pourquoi les besoins identifiés par la Banque mondiale se traduisent concrètement, sur le terrain, par des refus de dossiers et des taux d’intérêt effectifs oscillant entre 12 et 20 %.

Fintech, mobile money et garanties : les leviers africains

Face à ce mur, trois leviers émergent. Le premier est celui du paiement mobile. Avec plus de 850 millions de comptes enregistrés sur le continent à fin 2024 selon la GSMA, dont près de 70 % en Afrique subsaharienne, le mobile money a généré un volume de transactions supérieur à 1 100 milliards de dollars en 2024. Cette infrastructure, portée par des opérateurs comme M-Pesa, Orange Money, MTN MoMo ou Wave, produit la donnée transactionnelle qui manquait au crédit scoring des MPME. Plusieurs établissements kényans, ougandais et ivoiriens octroient désormais des nano-crédits de trésorerie en moins de soixante-douze heures sur la base de cet historique.

Le deuxième levier est celui des garanties multilatérales. Le Fonds africain de garantie (AGF), créé en 2012 avec l’appui de la Banque africaine de développement (BAD) et du gouvernement danois, a franchi en 2024 le seuil de 3 milliards de dollars de garanties cumulées émises en faveur des PME africaines. Le programme AFAWA de la BAD, qui cible les entreprises dirigées par des femmes, vise 5 milliards de dollars mobilisés d’ici 2026. Ces dispositifs partagent le risque avec les banques commerciales et déverrouillent les dossiers jugés inéligibles sur critères classiques de collatéral.

La finance islamique, option encore sous-exploitée

Troisième piste, la finance islamique reste marginale en Afrique francophone malgré un potentiel identifié de longue date par la Banque islamique de développement (BID). Le Sénégal a émis en 2014 et 2016 des sukuks souverains, et la BRVM a lancé en 2016 un compartiment dédié, mais les instruments de mourabaha et de moucharaka destinés aux MPME ne pèsent encore qu’une poignée de milliards de francs CFA. Pour les ménages et entrepreneurs réticents au crédit conventionnel, le gisement demeure substantiel.

Un enjeu de souveraineté productive

Au-delà du chiffre, l’évaluation de la Banque mondiale interroge la trajectoire d’industrialisation du continent. Sans crédit de moyen terme accessible, les MPME africaines resteront cantonnées à la sous-traitance de faible valeur et à l’informel, compromettant les objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), entrée en vigueur en 2021. Les prochains cycles de financement de l’Association internationale de développement (IDA-21), la négociation du guichet africain de la SFI et la montée en puissance des banques publiques de développement nationales détermineront si la fenêtre de rattrapage se referme ou s’élargit.

Pour aller plus loin

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