Aramco alerte sur un déficit durable de l’offre pétrolière mondiale

La Saudi Arabian Oil Company (Aramco), premier producteur mondial d’hydrocarbures, estime que le déficit d’approvisionnement en pétrole brut pourrait s’accentuer au cours des prochains mois. Le groupe, contrôlé par l’État saoudien, considère que les stocks pétroliers mondiaux ont été érodés au point qu’un retour à des niveaux jugés confortables prendra au minimum deux ans. Ce diagnostic, formulé par la direction de la compagnie, tranche avec les anticipations de plusieurs agences occidentales qui tablent sur un marché proche de l’équilibre à court terme.

Un sous-investissement structurel qui pèse sur l’offre

La thèse défendue par Aramco s’inscrit dans un argumentaire récurrent de Riyad depuis la pandémie. Le groupe considère que la contraction des dépenses d’exploration et de développement observée ces dernières années dans l’ensemble de l’industrie fragilise la capacité du marché à répondre à toute surprise haussière de la demande. Les investissements amont, longtemps freinés par les incertitudes liées à la transition énergétique, n’ont pas suivi le rythme du déclin naturel des champs matures.

Dans cette lecture, les capacités excédentaires, dont la majeure partie reste détenue par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, constituent désormais l’un des rares amortisseurs disponibles. Aramco, qui revendique une capacité maximale durable d’environ douze millions de barils par jour, met en avant son rôle de fournisseur de dernier recours. Reste que cette marge de manœuvre pourrait s’avérer insuffisante en cas de choc géopolitique prolongé au Moyen-Orient ou de nouvelles sanctions touchant un grand exportateur.

Des stocks mondiaux sous pression

La reconstitution des inventaires commerciaux représente la seconde ligne de défense du marché. Or, selon la lecture d’Aramco, les stocks des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) demeurent nettement inférieurs à leur moyenne quinquennale. Un rééquilibrage à des niveaux considérés comme sains supposerait un surplus d’offre soutenu sur plusieurs trimestres, scénario que la compagnie juge peu probable à court terme.

Cette évaluation entre en résonance avec la stratégie de l’alliance OPEP+, qui a privilégié depuis plusieurs mois une gestion prudente des quotas. Les coupes volontaires annoncées par Riyad et ses partenaires visent à prévenir toute reconstitution brutale des stocks susceptible de peser sur les cours. La compagnie saoudienne défend ainsi, sur le plan analytique, les choix opérés par l’alliance au sein du cartel élargi.

Un signal adressé aux marchés et aux clients asiatiques

La communication d’Aramco revêt également une dimension commerciale. En insistant sur la persistance d’un déséquilibre offre-demande, le groupe conforte le positionnement premium de ses contrats long terme auprès de ses principaux clients, en particulier les raffineurs chinois, indiens, japonais et sud-coréens. L’Asie absorbe aujourd’hui la majorité des exportations saoudiennes de brut, ce qui confère à ces messages un poids particulier dans la négociation des prix officiels mensuels, les Official Selling Prices (OSP).

Pour les économies africaines importatrices, le diagnostic d’Aramco n’est pas neutre. Un déficit prolongé sur le marché du brut se traduirait, à moyen terme, par un maintien des cours au-dessus des seuils budgétaires retenus par de nombreux pays non producteurs. Les États d’Afrique de l’Ouest et du Maghreb, dont les équilibres budgétaires restent sensibles au coût des produits raffinés importés, pourraient voir leurs factures énergétiques s’alourdir. À l’inverse, les producteurs africains membres de l’OPEP, à l’image de l’Algérie, du Nigeria, de la Libye, du Congo-Brazzaville ou de la Guinée équatoriale, bénéficieraient d’un soutien durable à leurs recettes d’exportation.

Le message d’Aramco intervient alors que les grandes agences, dont l’Agence internationale de l’énergie (AIE), continuent d’anticiper un excédent d’offre en 2025 lié notamment à la montée en puissance des producteurs non-OPEP. La divergence d’analyse entre Riyad et ces institutions reflète des hypothèses différentes sur la trajectoire de la demande chinoise et sur le rythme réel du déclin des champs matures. Selon Al Akhbar, la direction d’Aramco maintient que l’ajustement sera plus lent et plus heurté que ne le suggèrent les prévisions dominantes.

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