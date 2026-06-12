Trump annonce un accord imminent avec l’Iran après ses menaces

Le président américain Donald Trump a opéré jeudi soir un revirement spectaculaire sur le dossier iranien. Après avoir laissé planer la menace de frappes militaires contre des installations de la République islamique, le locataire de la Maison Blanche a évoqué la conclusion imminente d’un accord avec Téhéran, susceptible d’être paraphé dès ce week-end sur le sol européen. Cette annonce, formulée à quelques heures d’intervalle de propos beaucoup plus martiaux, illustre la diplomatie à éclipses qui caractérise la séquence en cours entre Washington et la capitale iranienne.

Un revirement diplomatique en quelques heures

Dans la journée, le chef de l’exécutif américain avait évoqué la possibilité d’une intervention armée visant le programme nucléaire iranien, ravivant le spectre d’une confrontation directe entre les deux puissances. Le ton a brusquement changé en soirée. Selon les déclarations rapportées, un accord serait désormais à portée de main, avec une signature envisagée dans une capitale européenne dont l’identité n’a pas été précisée publiquement. Ce basculement entre coercition et négociation n’est pas inédit dans la méthode Trump, qui privilégie l’alternance de pressions maximales et d’ouvertures soudaines pour arracher des concessions.

La séquence intervient alors que les chancelleries européennes, notamment françaises, britanniques et allemandes, suivent avec vigilance l’évolution du dossier nucléaire iranien. Plusieurs canaux parallèles auraient été activés ces dernières semaines, sans qu’aucune confirmation officielle ne soit venue détailler la nature exacte des concessions discutées. La perspective d’une rencontre formelle en Europe relancerait toutefois un format de négociation que beaucoup pensaient gelé depuis le retrait américain de l’accord de Vienne en 2018.

Téhéran tempère et refuse de valider le calendrier

Du côté iranien, le discours est nettement plus mesuré. Les autorités de la République islamique ont démenti qu’un texte final soit prêt à la signature et affirmé qu’aucune décision définitive n’avait été arrêtée. Cette mise au point publique vise vraisemblablement plusieurs objectifs. Elle évite d’apparaître en position de demandeur face à un président américain qui revendique l’initiative, tout en préservant la marge de manœuvre des négociateurs iraniens face à leur opinion publique et aux factions internes hostiles à tout compromis avec Washington.

La prudence de Téhéran rappelle aussi les précédents diplomatiques récents, où des annonces unilatérales en provenance de la Maison Blanche n’ont pas systématiquement débouché sur des accords concrets. Le précédent du sommet de Singapour avec la Corée du Nord, en 2018, reste dans toutes les mémoires comme l’exemple d’une dynamique très médiatisée mais peu suivie d’effets vérifiables sur le terrain.

Des enjeux régionaux et énergétiques considérables

Au-delà de la chorégraphie diplomatique, les implications stratégiques d’un éventuel accord sont massives. Une normalisation, même partielle, des relations entre Washington et Téhéran modifierait l’équation sécuritaire du Golfe, où les monarchies arabes scrutent chaque signal envoyé par l’administration américaine. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, engagés dans leurs propres processus de désescalade avec l’Iran depuis 2023, observent le dossier avec un mélange d’intérêt et de méfiance.

Le marché pétrolier, lui, réagit déjà à la moindre inflexion. Un allègement des sanctions américaines sur les exportations iraniennes injecterait plusieurs centaines de milliers de barils par jour supplémentaires sur le marché mondial, avec un effet baissier sur les cours. À l’inverse, l’échec des discussions et un retour à la rhétorique militaire propulseraient les prix à la hausse, dans un contexte déjà tendu pour les économies importatrices, notamment en Afrique subsaharienne.

Reste la question de la nature exacte de l’accord évoqué par Donald Trump. S’agit-il d’un retour aménagé au cadre de 2015, d’un texte entièrement nouveau ou d’un simple mémorandum politique sans portée contraignante ? L’absence de détails techniques laisse planer le doute sur la solidité du dispositif annoncé. Dans les chancelleries, la prudence reste de mise tant que les négociateurs n’auront pas confirmé, par écrit, la convergence revendiquée par le président américain. Selon France 24 Moyen-Orient.

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