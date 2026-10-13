Formule 1 : le Rwanda accueillera un Grand Prix et marquera le retour de la discipline en Afrique

Absente du continent africain depuis 1993, la Formule 1 fera son retour au début des années 2030 avec une course organisée au Rwanda. Un accord de dix ans a été officialisé mardi 13 octobre entre les responsables du championnat et les autorités rwandaises. L’épreuve se déroulera sur un nouveau circuit construit à proximité de Kigali, la capitale du pays.

C’est une annonce majeure pour l’avenir de la Formule 1. Plus de trente ans après sa dernière course organisée sur le continent africain, le championnat du monde retrouvera l’Afrique au début de la prochaine décennie. Les dirigeants de la discipline ont confirmé mardi 13 octobre la signature d’un contrat de dix ans avec le Rwanda, qui accueillera un Grand Prix à partir du début des années 2030.

La nouvelle a été officialisée à Kigali en présence du président rwandais Paul Kagame, du patron de la Formule 1 Stefano Domenicali et du président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA), Mohammed Ben Sulayem.

Aucune date précise n’a encore été annoncée pour cette première édition. Son organisation dépendra notamment de l’avancement des travaux du futur circuit, qui doit répondre aux normes les plus exigeantes de la FIA.

Un nouveau circuit à 40 kilomètres de Kigali

Le Grand Prix d’Afrique se tiendra dans la région de Bugesera, à environ 40 kilomètres au sud de Kigali, sur un tracé permanent spécialement conçu pour accueillir la Formule 1. Le circuit sera implanté à proximité du nouvel aéroport international, actuellement en construction.

Le projet prévoit des installations capables d’accueillir d’autres compétitions automobiles, mais également des événements culturels et économiques tout au long de l’année. Les caractéristiques naturelles du terrain, notamment ses variations d’altitude, doivent être intégrées à la conception de la piste.

Pour le Rwanda, l’organisation d’une course de Formule 1 s’inscrit dans une stratégie plus large de développement touristique et économique. Les autorités espèrent notamment attirer de nouveaux investisseurs, créer des emplois et renforcer les compétences locales dans les métiers liés au sport automobile.

Le pays multiplie déjà les initiatives pour accueillir des manifestations sportives internationales. En 2025, Kigali avait notamment organisé les Championnats du monde de cyclisme sur route, une première sur le continent africain.

La Formule 1 absente d’Afrique depuis 1993

La dernière course du championnat du monde de Formule 1 disputée en Afrique remonte au 14 mars 1993, sur le circuit de Kyalami, en Afrique du Sud. Le Grand Prix avait alors été remporté par Alain Prost au volant de sa Williams-Renault.

Depuis, plusieurs projets de retour sur le continent ont été évoqués, notamment en Afrique du Sud, sans aboutir à l’organisation d’une nouvelle épreuve.

Le choix du Rwanda marque donc une étape importante dans la stratégie d’expansion internationale de la Formule 1. Selon les estimations communiquées par les organisateurs, le continent africain compte plus de 100 millions de passionnés de la discipline. Dans plusieurs marchés d’Afrique subsaharienne, une majorité de ces amateurs a moins de 35 ans.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton avait d’ailleurs régulièrement défendu l’idée d’un retour de la Formule 1 en Afrique, regrettant l’absence du continent au calendrier mondial.

Avec cette future épreuve, le Rwanda deviendra le troisième pays africain à accueillir une course comptant pour le championnat du monde, après le Maroc et l’Afrique du Sud. La première édition reste toutefois conditionnée à l’ach

J’aime ça : J’aime Chargement…