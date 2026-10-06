Accord de La Mecque : ce que chaque État arabe met sur la table

L’accord de La Mecque, conclu sous patronage saoudien, est présenté comme un pacte de solidarité politique et économique entre plusieurs capitales arabes autour de dossiers régionaux brûlants, au premier rang desquels la reconstruction, la stabilisation sécuritaire et l’appui aux populations déplacées. Passé le temps des annonces, la question centrale est désormais celle de l’exécution : qui apporte quoi, dans quels délais, et selon quelles modalités de contrôle. Les premiers éléments disponibles permettent de dresser une cartographie des engagements nationaux, inégaux dans leur ampleur comme dans leur nature.

Riyad, pivot financier et politique de l’accord de La Mecque

L’Arabie saoudite se positionne, sans surprise, comme le principal bailleur et l’architecte diplomatique de l’accord. Le royaume mobilise des enveloppes destinées à la reconstruction d’infrastructures, à l’aide humanitaire d’urgence et au soutien budgétaire direct de certains partenaires fragilisés. Riyad y adosse une diplomatie de médiation active, cherchant à présenter La Mecque comme la place centrale de régulation des différends intra-arabes. Ce rôle s’inscrit dans la continuité de la Vision 2030, qui lie désormais l’influence régionale à la projection d’une puissance financière assumée.

Les Émirats arabes unis complètent ce dispositif par une contribution orientée vers la logistique, l’énergie et les investissements productifs. Abou Dhabi privilégie des véhicules d’investissement et des partenariats public-privé plutôt que des dons purs, en cohérence avec la doctrine émirienne qui conditionne l’aide à des retours économiques tangibles. Les fonds souverains du pays sont pressentis pour prendre part à des projets d’infrastructures, notamment portuaires et énergétiques, dans les États bénéficiaires de l’accord.

Le Caire, Amman et Doha : contributions sectorielles ciblées

L’Égypte, dont la marge budgétaire reste étroite, apporte une contribution essentiellement non financière mais stratégique. Le Caire met à disposition son expertise en matière de reconstruction urbaine, à travers ses entreprises publiques du génie militaire déjà actives sur plusieurs chantiers régionaux. L’Égypte propose également un soutien en formation sécuritaire et un accès facilité à ses corridors logistiques, notamment le canal de Suez, pour l’acheminement de matériel. Cette approche en nature permet au pouvoir égyptien de peser diplomatiquement sans grever ses finances publiques, encore sous perfusion du Fonds monétaire international (FMI).

La Jordanie, elle, joue la carte de la proximité géographique et du savoir-faire humanitaire. Amman offre un rôle de plateforme pour les opérations transfrontalières et met en avant son expérience accumulée dans la gestion des flux de réfugiés. Les autorités jordaniennes réclament en contrepartie un appui budgétaire pérenne, condition explicite de leur engagement durable. Le Qatar, de son côté, mobilise ses capacités financières via des dons bilatéraux et un volet éducatif et médiatique, prolongeant une stratégie d’influence qui s’était illustrée lors des reconstructions antérieures à Gaza et au Liban.

Un pacte à l’épreuve des asymétries et du calendrier

La principale fragilité de l’accord de La Mecque tient à l’asymétrie des contributions et à l’absence d’un mécanisme contraignant de suivi. Si Riyad et Abou Dhabi concentrent l’essentiel de la force de frappe financière, d’autres signataires peinent à aligner leurs promesses sur leurs capacités réelles. Les analystes relèvent le risque de voir certains engagements se diluer dans le temps, à mesure que les priorités intérieures des États signataires évoluent, notamment en matière de subventions, de dette publique et de taux de change.

Reste la dimension politique, souvent décisive dans ce type de pacte. L’accord sert aussi de cadre pour recomposer les équilibres intra-arabes après plusieurs années de tensions ouvertes, de la crise du Golfe de 2017 aux divergences sur les dossiers syrien et soudanais. En institutionnalisant une plateforme de concertation sous ombrelle saoudienne, les signataires acceptent implicitement une forme de hiérarchie régionale que Riyad entend consolider. La réussite de l’accord se mesurera donc moins au volume cumulé des contributions qu’à la régularité de leur décaissement et à la capacité des parties à surmonter leurs désaccords stratégiques persistants.

Selon Raseef22, la phase d’application révèle déjà des écarts notables entre les intentions affichées et les livrables effectifs, laissant ouverte la question de la soutenabilité politique de l’accord à moyen terme.

Pour aller plus loin

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