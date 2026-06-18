L’AFC injecte 600 millions de dollars dans les engrais Dangote

L’enveloppe de 600 millions de dollars apportée par Africa Finance Corporation (AFC) au groupe Dangote pour son activité engrais marque l’un des financements industriels les plus significatifs de l’année sur le continent. L’institution panafricaine de financement des infrastructures choisit ainsi de renforcer un acteur déjà structurant du marché nigérian et ouest-africain, dont les capacités de production figurent parmi les plus importantes du continent. L’opération entend déverrouiller une chaîne de valeur agricole jugée stratégique pour la sécurité alimentaire africaine.

Un financement stratégique pour la souveraineté agricole africaine

La logique du tour de table repose sur un constat partagé par les institutions de développement : l’Afrique demeure largement tributaire des importations d’engrais azotés et phosphatés, alors même qu’elle dispose des ressources gazières et minérales nécessaires à leur production locale. En adossant ses fonds à l’outil industriel de Dangote, AFC mise sur un champion privé déjà opérationnel, capable d’absorber rapidement de nouveaux volumes et de servir les marchés régionaux. Le pari est double : sécuriser l’approvisionnement des agriculteurs africains et substituer une production continentale aux flux venus d’Europe de l’Est, du Golfe et d’Afrique du Nord.

Le complexe de Lekki, en périphérie de Lagos, constitue à ce jour l’une des plus grandes unités d’urée au monde. Sa montée en puissance progressive a déjà repositionné le Nigeria parmi les exportateurs nets de fertilisants, alors que le pays figurait encore récemment parmi les importateurs structurels. L’arrivée d’AFC dans la structure financière du projet engrais permet d’envisager des extensions et de consolider le bilan d’un groupe qui investit simultanément dans le raffinage, le ciment et la pétrochimie.

AFC, levier institutionnel d’une industrialisation accélérée

Basée à Lagos, AFC s’est imposée en moins de deux décennies comme l’un des principaux financeurs d’infrastructures lourdes en Afrique, aux côtés de la Banque africaine de développement (BAD) et d’Afreximbank. Son modèle hybride, à la croisée de la banque de développement et de l’investisseur en fonds propres, lui permet d’arbitrer rapidement sur des tickets significatifs. Le geste posé en faveur de Dangote s’inscrit dans une stratégie assumée de soutien aux champions industriels africains, jugés mieux placés que les multinationales étrangères pour répondre aux besoins du continent.

L’institution multiplie ces dernières années les engagements dans l’énergie, les mines critiques et la logistique portuaire. En ciblant les engrais, elle entre dans un segment où la rentabilité dépend étroitement de la stabilité du prix du gaz, principal intrant de l’urée. Le choix d’un opérateur intégré comme Dangote, qui maîtrise une partie de sa chaîne d’approvisionnement gazier au Nigeria, réduit l’exposition du financement aux chocs externes. Reste que la volatilité observée sur les marchés mondiaux depuis 2022 continue d’imposer une discipline financière stricte.

Un marché des engrais en recomposition

La géopolitique des fertilisants pèse lourdement sur l’équation. Les sanctions occidentales contre la Russie et le Bélarus, premiers exportateurs mondiaux de potasse et d’azote, ont rebattu les cartes de l’approvisionnement africain. Les agriculteurs du continent ont subi de plein fouet la flambée des prix entre 2022 et 2024, avec des conséquences directes sur les rendements céréaliers. Plusieurs États, du Sénégal au Kenya, ont depuis intensifié leurs subventions aux intrants pour amortir le choc budgétaire pour les exploitations familiales.

Dans ce contexte, la montée en puissance d’un pôle industriel nigérian capable d’exporter vers le Sahel, l’Afrique de l’Est et même les Amériques constitue un facteur de rééquilibrage. Les volumes additionnels que permettra le financement d’AFC devraient en partie irriguer la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), dont les premiers échanges commerciaux peinent encore à se matérialiser dans le secteur agro-industriel. Concrètement, la baisse des coûts logistiques liée à la proximité géographique pourrait améliorer la compétitivité des engrais nigérians face aux cargaisons asiatiques.

Au-delà du symbole, l’opération teste la capacité du capital africain à financer ses propres champions sans recourir systématiquement aux bailleurs occidentaux ou asiatiques. Pour Dangote, le ticket d’AFC conforte une trajectoire d’expansion qui s’appuie de plus en plus sur des partenaires financiers du continent. Selon Financial Afrik, ce financement vise explicitement à arracher l’Afrique à sa dépendance aux importations d’engrais.

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