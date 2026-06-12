Sénégal : Yankhoba Diémé hausse le ton face à Ousmane Sonko

Au Sénégal, la passe d’armes entre Yankhoba Diémé et le Premier ministre Ousmane Sonko illustre les tensions qui traversent désormais le camp présidentiel. L’ex-membre du gouvernement a choisi la voie publique pour adresser une mise au point cinglante au chef du parti Pastef, dans un contexte politique déjà marqué par des recompositions internes et des règlements de comptes feutrés. Son message tient en une formule : avant de désigner des coupables hors du cercle, le pouvoir devrait commencer par interroger ses propres choix de nominations.

Une interpellation directe au sommet de l’exécutif

Yankhoba Diémé n’a pas pris de gants. Il a sommé Ousmane Sonko de demander à ses directeurs généraux et présidents de conseils d’administration de quitter leurs fonctions, sous-entendant que la responsabilité de la gestion actuelle de plusieurs structures publiques incombe d’abord à ceux qui les ont nommés. La charge cible directement la chaîne de commandement instaurée depuis l’arrivée au pouvoir du tandem Diomaye Faye-Ousmane Sonko en mars 2024.

Ce type d’interpellation, formulé par une figure qui a partagé les responsabilités gouvernementales, dépasse la simple polémique. Il pose la question de la cohésion de la majorité présidentielle, alors que le Pastef reste en première ligne sur les chantiers économiques, sociaux et institutionnels promis durant la campagne. La sortie de Diémé suggère que le contrat de confiance entre certaines personnalités de la mouvance et la direction du parti au pouvoir s’est nettement effrité.

Les nominations dans le viseur

Au cœur du différend figure la question des nominations au sein des entreprises et établissements publics. Les directions générales et les présidences de conseils d’administration constituent des leviers stratégiques de la gouvernance économique sénégalaise, qu’il s’agisse de la gestion des sociétés nationales, des agences ou des structures de régulation. Les pointer du doigt, c’est mettre en cause non seulement des individus, mais aussi la méthode de désignation et le périmètre de l’influence du Premier ministre sur l’appareil d’État.

L’enjeu est loin d’être anecdotique. Depuis l’alternance, le gouvernement Sonko a multiplié les remplacements à la tête des entités publiques, au nom d’une refonte de la gouvernance et d’une rupture avec les pratiques antérieures. Voir aujourd’hui un acteur du camp présidentiel inviter ces mêmes responsables à se retirer marque un retournement notable de discours interne, et envoie un signal aux partenaires économiques attentifs à la stabilité des structures publiques sénégalaises.

Une fracture qui interroge la stabilité de la majorité

Au-delà de la personne de Yankhoba Diémé, sa sortie traduit un malaise plus large. La cohabitation entre les sensibilités au sein du pouvoir, conjuguée à la concentration des décisions autour du Premier ministre, alimente depuis plusieurs mois des frustrations exprimées de manière croissante sur la scène publique. Les figures écartées ou marginalisées tendent désormais à prendre la parole pour contester la ligne suivie et la répartition des responsabilités.

Pour le président Bassirou Diomaye Faye, l’équation politique se complexifie. Élu sur la promesse d’une transformation profonde du système, le chef de l’État doit composer avec un Premier ministre dont l’influence demeure centrale et avec des voix dissidentes qui n’hésitent plus à s’exprimer ouvertement. La gestion des crises internes au camp présidentiel devient ainsi un test grandeur nature pour la solidité du projet politique porté depuis 2024.

Reste à mesurer l’impact concret de cette interpellation. Si le pouvoir choisit l’apaisement, il devra ouvrir un dialogue interne sur la méthode de gouvernance. À l’inverse, un durcissement risquerait d’élargir le cercle des contestataires et d’affaiblir la lisibilité de l’action publique au moment où le Sénégal négocie des chantiers majeurs sur le plan budgétaire, énergétique et social. Selon Seneweb, la sortie de Yankhoba Diémé s’inscrit dans une séquence de tensions persistantes au sein de la mouvance présidentielle.

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