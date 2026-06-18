Trump reçoit Aoun, al-Charaa et al-Soudani pour recomposer le Levant

Le président américain Donald Trump a accueilli successivement à Washington le chef de l’État libanais Joseph Aoun, le président syrien de transition Ahmad al-Charaa et le Premier ministre irakien Mohammed Chia al-Soudani, dans une séquence diplomatique destinée à recomposer l’architecture régionale du Levant. Selon le quotidien libanais Al Akhbar, ces entretiens se sont déroulés sur fond d’une nouvelle pression américaine en faveur d’un alignement de Damas contre Beyrouth, et plus précisément contre le Hezbollah, principal acteur politico-militaire de la scène libanaise.

La rencontre avec Joseph Aoun, premier déplacement d’un président libanais à la Maison-Blanche depuis plus de deux décennies, devait symboliquement consacrer le retour de Beyrouth dans le champ diplomatique occidental. Elle s’est tenue dans un climat tendu, marqué par la poursuite des frappes israéliennes sur le sud du pays et par la pression exercée sur les autorités libanaises pour engager un processus de désarmement de la résistance. Côté américain, la séquence s’inscrit dans une stratégie plus large d’isolement du Hezbollah et de réorganisation des équilibres post-conflit.

Trump pousse Damas à durcir le ton contre Beyrouth

L’accueil réservé à Ahmad al-Charaa, ancien chef d’Hayat Tahrir al-Cham devenu président de transition à Damas, marque une étape inédite du rapprochement entre la nouvelle Syrie et Washington. D’après Al Akhbar, l’administration Trump a profité de cette visite pour encourager les autorités syriennes à adopter une posture hostile au Liban, en particulier sur les dossiers frontaliers, sécuritaires et migratoires. Cette ligne, qualifiée d’incitation par le journal beyrouthin, viserait à ouvrir un second front diplomatique contre le Hezbollah, en parallèle de la pression israélienne au sud.

La présence simultanée du Premier ministre irakien Mohammed Chia al-Soudani complète le tableau. Bagdad, qui entretient une relation étroite avec Téhéran tout en cultivant un partenariat stratégique avec Washington, se retrouve placée au cœur d’un dispositif où les États-Unis cherchent à arbitrer entre influences iranienne, turque et arabe. La séquence, condensée sur quelques jours, traduit une volonté américaine d’imposer un cadre régional unifié, depuis la Méditerranée orientale jusqu’au Golfe.

Naïm Qassem fixe les lignes rouges du Hezbollah

Dans le même temps, le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, a prononcé un discours dont Al Akhbar souligne la fermeté. Le dirigeant chiite a réclamé un arrêt total des hostilités menées par Israël sur le territoire libanais, le retrait intégral des forces israéliennes des positions occupées dans le sud et le respect strict de la souveraineté nationale. Il a en revanche rejeté catégoriquement toute hypothèse de désarmement du parti, qualifiant cette exigence d’inacceptable et de contraire à l’équilibre interne libanais.

Cette prise de position fixe un cadre clair pour les négociations à venir. Pour le Hezbollah, la question des armes ne saurait être dissociée du contexte régional, des frappes israéliennes répétées et de la présence militaire américaine dans la zone. Le mouvement entend ainsi placer la diplomatie libanaise face à un dilemme : céder aux exigences américaines au risque d’une fracture interne, ou maintenir un équilibre fragile avec sa composante chiite.

Un Levant sous tutelle diplomatique américaine

La concentration des efforts diplomatiques américains sur Beyrouth, Damas et Bagdad illustre la volonté de l’administration Trump de reprendre la main sur le dossier levantin, après plusieurs mois marqués par l’activisme israélien et la recomposition syrienne. Le format choisi, celui d’audiences successives à la Maison-Blanche, vise à signifier que Washington reste l’interlocuteur incontournable pour tout règlement post-guerre. Il traduit également une approche transactionnelle, où chaque dirigeant régional est appelé à formuler une contrepartie à son intégration dans le nouvel ordre proposé.

Pour Joseph Aoun, l’exercice est délicat. Le chef de l’État libanais doit composer avec les attentes américaines, la pression israélienne, la résistance affichée par le Hezbollah et la fragilité d’une économie nationale exsangue. La concomitance de la visite d’Ahmad al-Charaa, présentée par certains acteurs comme un signal de relégation du Liban dans la hiérarchie diplomatique de Washington, complique encore la position de Beyrouth. Reste à savoir si la séquence ouvrira une véritable phase de désescalade ou si elle préfigure, à l’inverse, un repositionnement durable du Levant sous influence américaine accrue. Selon Al Akhbar.

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