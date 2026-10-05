L’Égypte redessine ses alliances autour de la Corne de l’Afrique

La Corne de l’Afrique est redevenue l’un des théâtres les plus volatils de la scène régionale, et l’Égypte y joue désormais une partition offensive. Face à l’embrasement simultané des deux rives de ce couloir stratégique, Le Caire opère une réorganisation en profondeur de ses alliances, convaincu que la stabilité de la mer Rouge et le contrôle des eaux du Nil se jouent dans ce quadrilatère tendu entre Addis-Abeba, Mogadiscio, Asmara et Khartoum. Les récents repositionnements diplomatiques de la présidence égyptienne traduisent une lecture durcie du rapport de force avec l’Éthiopie, perçue comme la principale menace à la sécurité hydrique et maritime du pays.

Un couloir stratégique en recomposition

La Corne de l’Afrique concentre une densité rare d’enjeux : accès à Bab el-Mandeb, routes commerciales reliant le canal de Suez à l’océan Indien, bases militaires étrangères, conflits internes et ambitions d’ouverture maritime. L’Éthiopie, puissance enclavée de plus de 120 millions d’habitants, cherche depuis plusieurs mois à obtenir un accès souverain à la mer, notamment via un protocole d’entente controversé signé avec le Somaliland. Cette initiative a réveillé les lignes de fracture régionales et poussé la Somalie à chercher des appuis extérieurs plus solides.

Le Caire a saisi l’ouverture. Le rapprochement spectaculaire avec Mogadiscio, matérialisé par des livraisons d’armement et un soutien politique affiché à l’intégrité territoriale somalienne, répond à une logique claire : encercler diplomatiquement l’Éthiopie et compliquer son projet d’accès à la mer Rouge. Dans le même temps, l’Égypte consolide ses liens avec l’Érythrée, autre voisin méfiant à l’égard d’Addis-Abeba, et maintient un canal actif avec les autorités de Port-Soudan malgré la guerre civile qui déchire le pays.

Le barrage de la Renaissance, variable centrale

Au cœur de cette offensive diplomatique figure le dossier du Grand Barrage de la Renaissance éthiopien (GERD), dont Addis-Abeba a annoncé la mise en service complète sans accord contraignant avec les pays en aval. Pour Le Caire, qui dépend du Nil pour l’essentiel de ses ressources en eau, ce fait accompli représente une rupture stratégique majeure. Les cycles de négociation parrainés par l’Union africaine, les États-Unis ou les Émirats arabes unis n’ont débouché sur aucun mécanisme juridique de régulation.

Cette impasse hydrique nourrit la posture plus offensive adoptée par la diplomatie égyptienne. En renforçant sa présence sécuritaire sur le flanc est de l’Éthiopie, l’Égypte cherche à constituer un levier de pression indirect, à défaut d’avoir pu obtenir des garanties par la voie bilatérale. Les manœuvres militaires conjointes avec la Somalie et les discussions nourries avec Djibouti participent de la même grammaire : signaler qu’aucune reconfiguration régionale ne se fera au détriment des intérêts cairotes.

Le poids des parrains extérieurs

Cette recomposition se joue sous le regard attentif des puissances extrarégionales. Les Émirats arabes unis, principal investisseur dans les ports de la Corne, entretiennent des relations étroites avec l’Éthiopie tout en finançant des projets au Somaliland, ce qui place Abou Dhabi dans une position d’arbitre ambigu. La Turquie, de son côté, a signé un accord de défense maritime avec la Somalie et joue désormais un rôle de médiateur entre Addis-Abeba et Mogadiscio, ce qui limite les marges de manœuvre égyptiennes.

L’Arabie saoudite observe la scène avec prudence, soucieuse de préserver la sécurité de ses propres côtes de la mer Rouge face aux Houthis yéménites, tandis que la Russie et la Chine consolident discrètement leurs positions à Port-Soudan et à Djibouti. Dans ce jeu à multiples bandes, Le Caire cherche à éviter l’isolement en diversifiant ses partenariats, y compris avec des acteurs africains plus éloignés comme l’Ouganda et le Kenya.

Reste une inconnue majeure : la capacité réelle de l’Égypte à transformer ses initiatives diplomatiques en influence durable. Les ressources financières restent contraintes par la crise économique intérieure, et les engagements militaires extérieurs demeurent limités en volume. La bataille d’influence autour de la Corne de l’Afrique s’annonce longue, et son issue déterminera largement la hiérarchie régionale de la prochaine décennie. Selon Al Akhbar.

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