Tebboune justifie la rupture diplomatique entre Alger et Abou Dhabi

La crise entre Alger et Abou Dhabi vient de franchir un nouveau palier. En justifiant publiquement la dégradation des relations avec les Émirats arabes unis, le président Abdelmadjid Tebboune met fin à une période d’ambiguïté diplomatique et acte une rupture que les chancelleries pressentaient depuis plusieurs mois. Le chef de l’État algérien a fustigé ce qu’il décrit comme un manque de reconnaissance de la fédération émiratie envers son pays, un vocabulaire inhabituellement frontal entre deux capitales arabes.

Une crise diplomatique Alger-Abou Dhabi qui sort de l’ombre

Depuis plusieurs trimestres, les signaux de tension s’accumulaient entre l’Algérie et les Émirats arabes unis. Rappels discrets, absence remarquée aux grands rendez-vous régionaux, communiqués officiels aux formulations contenues : la relation bilatérale s’effilochait sans qu’aucun responsable algérien n’en formalise la cause. En choisissant de s’exprimer directement sur le sujet, Abdelmadjid Tebboune change le registre. Le président ne se contente plus de laisser diffuser l’information par cercles concentriques. Il endosse personnellement la ligne dure et désigne Abou Dhabi comme responsable d’une attitude qu’il juge contraire aux usages entre pays frères.

Le mot « ingratitude » employé par le chef de l’État n’est pas anodin. Il renvoie à un récit algérien selon lequel Alger aurait, par le passé, soutenu la fédération du Golfe à des moments charnières, sans retour équivalent. Cette grammaire, familière des échanges entre partenaires devenus rivaux, scelle une rupture symbolique. L’Algérie, qui préside par ailleurs plusieurs chantiers diplomatiques dans son voisinage sahélien et méditerranéen, assume désormais une posture de confrontation ouverte avec l’un des principaux pôles d’influence de la péninsule arabique.

Les lignes de fracture régionales entre Alger et les Émirats

Au-delà de la rhétorique présidentielle, le différend puise à des divergences stratégiques profondes. Alger et Abou Dhabi s’opposent sur plusieurs dossiers structurants de la scène africaine et moyen-orientale, du conflit libyen à la crise soudanaise, en passant par la lecture des équilibres sahéliens. Les deux capitales défendent des visions antagonistes du leadership arabe et entretiennent des réseaux d’alliances parfois frontalement incompatibles. Le soutien émirati à certains acteurs régionaux considérés comme hostiles par Alger alimente, depuis longtemps, la défiance algérienne.

La question du Sahara occidental constitue également une ligne de faille persistante. L’ouverture, en 2020, d’une représentation consulaire émiratie à Laâyoune avait été interprétée à Alger comme un alignement explicite d’Abou Dhabi sur les thèses marocaines. Depuis, chaque geste diplomatique émirati envers Rabat est scruté avec la plus grande attention par les autorités algériennes, qui y voient la confirmation d’une hostilité stratégique. Le discours présidentiel actuel vient consolider cette grille de lecture et la porte sur la place publique.

Un repositionnement algérien aux implications larges

Pour Alger, assumer la rupture avec les Émirats arabes unis comporte des conséquences économiques et diplomatiques réelles. La fédération émiratie figure parmi les investisseurs du Golfe les plus actifs en Afrique du Nord, et plusieurs projets communs avaient été envisagés dans les secteurs portuaire, énergétique ou agro-industriel. En durcissant le ton, le pouvoir algérien signale qu’il privilégie désormais d’autres partenariats, notamment avec des capitales comme Doha, Ankara ou Pékin, dont les agendas convergent davantage avec les positions défendues par Alger sur les grands dossiers régionaux.

Cette séquence s’inscrit également dans la volonté affichée du président Tebboune de restaurer une diplomatie plus affirmée, après plusieurs années de retrait relatif. L’Algérie a multiplié récemment les initiatives à l’international, de son élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies à son activisme sur le dossier palestinien. En clarifiant publiquement son différend avec Abou Dhabi, Alger entend sans doute lever toute ambiguïté sur sa ligne et consolider son positionnement auprès des partenaires qui partagent ses priorités.

Reste que la gestion d’une crise ouverte entre deux puissances arabes influentes mettra à l’épreuve les capacités de médiation d’acteurs tiers, qu’il s’agisse de la Ligue arabe ou de capitales comme Ryad. Les prochaines semaines diront si le discours présidentiel marque un point d’arrêt dans la dégradation bilatérale ou s’il ouvre la voie à de nouvelles mesures de rupture. Selon El Watan.

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