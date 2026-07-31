L’UEMOA lance l’expérimentation d’une monnaie numérique régionale

Les paiements numériques dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) franchissent un nouveau cap. La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a officialisé le bilan positif du système de paiement interopérable (SPI) et le lancement de la phase d’expérimentation d’une monnaie numérique de banque centrale à l’échelle des huit économies de la zone. Cette double annonce dessine les contours d’une infrastructure financière régionale mieux intégrée, appelée à peser sur les usages bancaires, mobiles et transfrontaliers.

Un système interopérable qui redessine les paiements régionaux

Déployé pour connecter établissements bancaires, opérateurs de monnaie électronique et fintechs, le SPI vise à supprimer les silos qui fragmentaient jusqu’ici les paiements domestiques et intra-communautaires. Concrètement, le dispositif permet à un utilisateur de transférer des fonds entre comptes bancaires et portefeuilles mobiles de fournisseurs différents, y compris d’un pays de la zone à un autre, sans passer par des circuits internationaux coûteux.

Les autorités monétaires estiment que ce socle technique a fluidifié un volume de transactions en forte progression, porté par la bancarisation partielle et l’explosion du mobile money dans des marchés comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal ou le Mali. L’interopérabilité est présentée comme un levier direct d’inclusion financière, à un moment où une part significative de la population reste à l’écart des services bancaires classiques. Pour les commerçants, elle réduit les frictions et le coût unitaire de l’encaissement.

La BCEAO met également en avant l’effet structurant du SPI sur la rétention de la valeur ajoutée financière au sein de la zone franc. Les commissions autrefois captées par des passerelles étrangères se redéploient vers les acteurs régionaux, tandis que les régulateurs disposent d’une meilleure visibilité sur les flux. Reste que le succès quantitatif du dispositif se mesurera à sa capacité à convertir l’usage occasionnel en habitude de paiement pour les ménages et les PME.

La monnaie numérique de banque centrale entre en phase de test

Le second volet de l’annonce marque un basculement plus stratégique. La BCEAO engage la phase d’expérimentation d’une monnaie numérique de banque centrale (MNBC), équivalent digital du franc CFA, destinée à être testée dans un cadre maîtrisé avant toute décision d’émission à grande échelle. Cette étape place l’UEMOA parmi les zones monétaires africaines qui explorent activement la piste des central bank digital currencies, aux côtés du Nigeria avec l’eNaira ou de l’Afrique du Sud.

Contrairement aux crypto-actifs privés, une MNBC constitue une créance directe sur la banque centrale, avec la même valeur légale que les billets et pièces. L’enjeu, pour les autorités monétaires ouest-africaines, consiste à moderniser la circulation de la monnaie fiduciaire sans en compromettre la stabilité. La phase d’expérimentation doit permettre d’évaluer les choix technologiques, la robustesse cybersécuritaire, l’articulation avec les banques commerciales et l’expérience utilisateur.

Souveraineté monétaire et lecture géopolitique

Le calendrier de cette expérimentation n’est pas neutre. Le débat sur l’avenir du franc CFA, entamé avec la réforme annoncée de l’eco, continue d’alimenter les discussions politiques dans plusieurs capitales de la région. En positionnant tôt son projet de MNBC, la BCEAO se dote d’un instrument de souveraineté monétaire numérique qui pourrait servir de brique technologique à toute évolution ultérieure du régime monétaire régional. Elle envoie aussi un signal aux acteurs privés du paiement, très actifs en Afrique de l’Ouest, sur le rôle central que l’institut d’émission entend conserver.

Enjeux d’inclusion, de cybersécurité et de gouvernance

La bascule vers des paiements majoritairement numériques suppose un socle réglementaire renforcé. La protection des données personnelles, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ainsi que la résilience des infrastructures constituent autant de chantiers ouverts. Les fintechs locales, très courtisées par les investisseurs, devront s’adapter à un cadre où la banque centrale renforcera sa capacité d’observation et de supervision des flux en temps réel.

L’articulation entre le SPI, les opérateurs de mobile money et la future MNBC déterminera l’ampleur du choc d’usage pour le consommateur final. Si la promesse d’un paiement instantané, gratuit ou quasi gratuit, se concrétise, la zone UEMOA pourrait devenir un cas d’école de modernisation monétaire dans une région où plus de 130 millions d’habitants coexistent avec des taux de bancarisation encore modestes. Les prochaines annonces de la BCEAO permettront d’apprécier le tempo exact du déploiement.

Selon Abidjan.net, ces avancées confirment l’engagement des autorités monétaires régionales à faire de la numérisation des paiements un pilier de la politique économique communautaire.

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