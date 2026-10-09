MTN Cameroon dégage 68 milliards FCFA de bénéfice en 2025

MTN Cameroon a bouclé l’exercice 2025 avec un résultat net après impôt de 2,091 milliards de rands, soit l’équivalent d’environ 67,9 milliards de FCFA, contre 58,8 milliards un an plus tôt. Les comptes consolidés de la maison mère sud-africaine MTN Group, dont les grandes lignes ont été rapportées par Investir au Cameroun, font état d’une progression de 17,9 % du bénéfice exprimé en rands. Le chiffre d’affaires de l’opérateur grimpe pour sa part de 21,6 %, à 13,452 milliards de rands, soit près de 436,9 milliards de FCFA. Converti aux taux moyens publiés par le groupe pour chaque exercice, 32,48 FCFA pour un rand en 2025 contre 33,15 FCFA en 2024, le bénéfice progresse de 15,5 % en monnaie locale et le chiffre d’affaires de 19,1 %.

Une charge fiscale qui pèse sur la marge de MTN Cameroon

La dynamique commerciale ne s’est pas intégralement transmise à la marge nette, légèrement érodée à 15,5 % contre 16 % un an plus tôt. L’élément le plus frappant tient à l’évolution de la fiscalité supportée par la filiale camerounaise. La charge d’impôt sur le résultat passe de 487 millions à 1,814 milliard de rands, soit respectivement 16,1 milliards et 58,9 milliards de FCFA aux taux moyens des deux exercices. Rapportée à 2024, cette ponction fiscale est donc multipliée par 3,7 en l’espace d’un an.

Le résultat avant impôt affiche pourtant une forte envolée, de 2,261 milliards à 3,905 milliards de rands, soit une hausse de 72,7 %. La fiscalité a ainsi absorbé une part sensiblement plus large de la performance opérationnelle, limitant la traduction de cette croissance en bénéfice distribuable. Les documents publiés par le groupe ne détaillent pas les raisons de ce renchérissement, qui pourrait tenir à des reprises de provisions, à l’arrivée à échéance d’avantages fiscaux ou à un redressement non précisé. Reste que la trajectoire mérite d’être surveillée, dans un pays où la pression fiscale sur le secteur télécom constitue un enjeu récurrent de dialogue entre opérateurs et administration.

La data pèse désormais 45,6 % des revenus

Le relais de croissance se trouve clairement du côté des usages numériques. L’activité data a généré 6,137 milliards de rands sur l’exercice, soit environ 199,3 milliards de FCFA, en progression de 34,3 % en monnaie sud-africaine. Elle représente désormais 45,6 % du chiffre d’affaires de MTN Cameroon, confirmant la bascule du modèle économique de l’opérateur vers l’internet mobile. La fintech, qui agrège à la fois les services financiers mobiles et XtraTime, le dispositif d’avance de crédit téléphonique, apporte 2,567 milliards de rands, soit près de 83,4 milliards de FCFA, en hausse de 21 %.

Cumulées, la data et la fintech dégagent 8,704 milliards de rands de revenus, l’équivalent d’environ 282,7 milliards de FCFA. Ces deux segments concentrent 64,7 % du chiffre d’affaires de la filiale camerounaise, un ratio qui place l’opérateur au cœur de l’économie numérique nationale. À rebours de cette dynamique, le segment digital, qui regroupe les contenus à valeur ajoutée, les services rich media, le commerce en ligne et la publicité mobile, se contracte de 44,8 %, passant de 203 à 112 millions de rands, soit environ 3,6 milliards de FCFA. Ce décrochage reflète la difficulté persistante des opérateurs africains à monétiser les services numériques de niche face aux grandes plateformes mondiales.

Un avantage de rentabilité sur Orange Cameroun, à nuancer

La publication des comptes de MTN Group livre également des éléments de comparaison avec le concurrent historique. Selon les données diffusées par Orange Middle East and Africa pour son exercice 2025, Orange Cameroun affiche un chiffre d’affaires hors taxes de 315,99 milliards de FCFA pour un bénéfice de 30,04 milliards. La marge nette ressort à 9,5 %, contre 15,5 % pour MTN Cameroon. L’exploitation reste toutefois à manier avec prudence : le document d’Orange ne précise pas explicitement l’année de clôture retenue pour sa filiale camerounaise, ce qui interdit un classement de rentabilité strict sur le seul exercice 2025.

Le même document indique que l’actionnaire français a encaissé 9,958 millions d’euros de dividendes, soit environ 6,53 milliards de FCFA, au titre de sa participation de 25,60 % dans Orange Cameroun. Du côté de MTN, les intérêts minoritaires, qui détiennent 20 % du capital de la filiale, se voient attribuer 418 millions de rands du résultat 2025, environ 13,6 milliards de FCFA, pour une distribution effective de dividendes limitée à 36 millions de rands, soit près de 1,17 milliard de FCFA. Sur le marché mobile, les derniers chiffres de l’Agence de régulation des télécommunications (ART) portent sur 2024 et créditaient Orange Cameroun de 50,08 % des revenus mobiles documentés, devant MTN à 47,26 % et Camtel à 2,67 %, hors données de Viettel Cameroun (Nexttel). Selon Investir au Cameroun.

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