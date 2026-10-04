Netanyahou qualifie le Royaume-Uni d’« État voyou » et vise Londres

Benyamin Netanyahou a durci ses attaques contre le Royaume-Uni en qualifiant publiquement le gouvernement britannique d’« État voyou », une formule diplomatiquement explosive dans la bouche du chef du gouvernement israélien. L’offensive verbale du Premier ministre vise directement l’exécutif de Keir Starmer, accusé de multiplier les gestes hostiles à l’égard d’Israël depuis l’arrivée des travaillistes au pouvoir. Rarement les relations entre les deux capitales auront paru aussi tendues depuis la fin du mandat britannique en Palestine.

Une rupture verbale sans précédent entre Jérusalem et Londres

En employant l’expression « État voyou », historiquement réservée par les chancelleries occidentales à des régimes comme l’Iran, la Corée du Nord ou la Libye kadhafiste, Netanyahou franchit une ligne symbolique. Le vocabulaire choisi dépasse la simple protestation diplomatique et renvoie à un lexique de confrontation stratégique. Cette qualification cible un partenaire du G7, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et allié traditionnel de l’État hébreu depuis sa création en 1948.

Le chef du Likoud reproche à Londres une série de décisions perçues à Jérusalem comme autant d’actes inamicaux. La reconnaissance de l’État de Palestine par le Royaume-Uni, annoncée à l’automne, a profondément irrité le gouvernement israélien. S’y ajoutent la suspension partielle de certaines licences d’exportation d’armes, le soutien britannique aux procédures ouvertes devant la Cour pénale internationale (CPI) ainsi que des sanctions ciblées contre des colons extrémistes en Cisjordanie.

Un calcul politique intérieur à double détente

L’invective du Premier ministre israélien ne relève pas seulement de la diplomatie. Elle s’inscrit dans une stratégie de communication interne destinée à mobiliser une base électorale sensible au récit du « siège international » contre Israël. En désignant un adversaire étranger de haut rang, Netanyahou détourne l’attention des polémiques domestiques, qu’il s’agisse de son procès pour corruption, des divisions sur la conduite de la guerre à Gaza ou du sort des otages encore détenus par le Hamas.

Du côté britannique, Keir Starmer a imposé depuis juillet 2024 un virage sensible par rapport à la ligne conservatrice de Rishi Sunak. Le gouvernement travailliste cherche à concilier le soutien historique à la sécurité d’Israël avec une pression accrue pour un cessez-le-feu durable et une reprise du processus de solution à deux États. Cette ligne médiane est jugée inacceptable par l’actuelle coalition israélienne, dominée par la droite nationaliste et religieuse.

Des répercussions au-delà du cadre bilatéral

L’escalade verbale intervient dans un contexte régional déjà saturé. Plusieurs pays européens, dont la France, l’Espagne, l’Irlande ou la Norvège, ont également adopté des positions plus critiques à l’égard de la politique israélienne à Gaza et en Cisjordanie. La reconnaissance de l’État palestinien par un nombre croissant d’États européens modifie l’architecture diplomatique autour du conflit et isole progressivement le cabinet Netanyahou sur la scène occidentale.

Pour les capitales arabes du Golfe, engagées dans des équilibres délicats entre normalisation avec Israël et solidarité avec la cause palestinienne, cette fracture entre Jérusalem et un pilier occidental n’est pas anodine. Elle complique les scénarios d’intégration régionale portés par les accords d’Abraham et pousse Riyad à conditionner plus fermement toute avancée à des garanties sur l’avenir politique des Palestiniens. Londres, de son côté, conserve des leviers économiques et sécuritaires significatifs au Proche-Orient, de ses bases à Chypre à ses coopérations avec les monarchies du Golfe.

Reste à mesurer les conséquences concrètes de cette passe d’armes. La relation commerciale bilatérale, estimée à plusieurs milliards de livres sterling annuels, pourrait pâtir d’un climat durablement dégradé, de même que la coopération en matière de renseignement et de cybersécurité. Les milieux d’affaires britanniques installés à Tel-Aviv observent la séquence avec inquiétude, redoutant un effet d’entraînement sur d’autres partenaires européens. Dans l’immédiat, aucun canal diplomatique officiel ne semble en mesure d’apaiser une crise qui prend chaque semaine une tournure plus personnelle entre les deux dirigeants. Selon Al Akhbar.

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