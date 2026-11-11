Ooredoo prend l’ascendant sur la 5G en Algérie face à Mobilis et Djezzy

Ooredoo Algérie se hisse au premier rang des opérateurs d’Afrique du Nord sur la cinquième génération de téléphonie mobile, avec des mesures effectuées dans la capitale Alger. L’annonce, qui concerne un segment encore embryonnaire dans le pays, intervient alors que le gouvernement algérien a officiellement ouvert la voie à la commercialisation de la 5G au cours de l’année 2024, après plusieurs années d’atermoiements réglementaires. Pour la filiale du groupe qatari, présente dans le pays depuis 2004 sous la marque Nedjma puis rebaptisée en 2013, ce positionnement constitue un argument commercial de poids face à ses deux rivaux historiques.

Un marché algérien de la 5G longtemps retardé face aux voisins maghrébins

L’Algérie a basculé tardivement dans l’ère de la 5G par rapport à la moyenne du continent. Le Maroc, qui vise un déploiement commercial calé sur la Coupe du monde 2030 co-organisée avec l’Espagne et le Portugal, et la Tunisie, qui a attribué ses premières licences en 2024, avaient devancé Alger dans les intentions, même si les déploiements effectifs restent partout limités. À l’échelle africaine, seuls une vingtaine de pays disposent d’un service 5G commercial, avec en tête l’Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria et l’Égypte, selon les suivis publiés par la GSMA ces deux dernières années.

Sur le terrain algérien, la concurrence se joue à trois. Mobilis, filiale de l’opérateur public Algérie Télécom, dispose historiquement de la couverture la plus étendue en zone rurale. Djezzy, contrôlé depuis 2015 par le fonds public Fonds national d’investissement après le rachat de la participation du milliardaire égyptien Naguib Sawiris, conserve une base d’abonnés premium dans les grandes villes. Ooredoo, troisième entrant, mise depuis plusieurs années sur la qualité de service et la densification urbaine pour compenser un parc plus restreint.

Ooredoo capitalise sur l’expertise du groupe qatari

La performance revendiquée à Alger ne doit rien au hasard. La maison mère, Ooredoo Group, basée à Doha, a fait de la 5G une vitrine technologique dès la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, où elle a déployé l’un des réseaux les plus denses au monde. Cette expérience a été transférée à plusieurs filiales, notamment au Koweït, à Oman et désormais en Algérie. Le groupe revendique environ 150 millions de clients cumulés dans ses dix marchés d’Asie, du Golfe et d’Afrique du Nord, pour un chiffre d’affaires annuel supérieur à 6 milliards de dollars.

En Algérie, cette assise permet à Ooredoo de mobiliser des équipementiers de rang mondial et d’accéder à des équipements radio de dernière génération, malgré les contraintes de change et d’importation qui pèsent sur le secteur. Le marché algérien compte environ 50 millions d’abonnés mobiles pour une population de 46 millions d’habitants, soit un taux de pénétration proche de la saturation. La bataille se joue donc moins sur le volume que sur la valeur par utilisateur et la montée en gamme des usages.

Un enjeu de souveraineté numérique pour Alger

La performance affichée par Ooredoo soulève aussi une question politique. L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE) et le ministère de la Poste et des Télécommunications ont fait de la modernisation des infrastructures un axe prioritaire du plan national de transformation numérique. L’accélération de la 5G constitue l’un des indicateurs scrutés par les autorités, tant pour mesurer la compétitivité du pays que pour accompagner les projets industriels portés par Sonatrach ou par les zones économiques spéciales.

Reste que l’avance d’un opérateur à capitaux étrangers sur deux acteurs à capitaux publics pose un défi stratégique. Alger a toujours veillé à préserver un équilibre entre les trois opérateurs, notamment à travers les attributions de fréquences et les obligations de couverture. L’écart creusé par Ooredoo sur la 5G pourrait inciter le régulateur à revoir les cahiers des charges, à imposer des engagements d’investissement supplémentaires à Mobilis et Djezzy, ou à accélérer l’ouverture de nouvelles bandes de fréquences. Dans le même temps, la démonstration faite à Alger renforce l’attractivité du Maghreb pour les équipementiers et les intégrateurs, dans une région où la 5G reste largement à construire.

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