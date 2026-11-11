Le Groupe BCP structure une offre en yuan pour le commerce Afrique-Chine

Le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) franchit une étape dans sa stratégie d’internationalisation en structurant, via Chaabi International Bank Offshore (CIB Offshore), une gamme de services bancaires tournée vers les opérateurs engagés sur l’axe Afrique-Chine. Le dispositif repose sur trois piliers complémentaires : des règlements libellés en renminbi, un accompagnement en financement du commerce international et une interface numérique accessible en mandarin. Pour le groupe marocain, il s’agit de transformer une position géographique en avantage transactionnel.

Un pari sur la montée en puissance du yuan dans les échanges africains

La décision de BCP s’inscrit dans un mouvement de fond. Selon les données de la Banque populaire de Chine et de Swift, la part du renminbi dans les règlements internationaux a franchi la barre des 4 % en 2024, contre moins de 2 % cinq ans plus tôt. En Afrique, plusieurs banques centrales, dont celles du Nigeria, de l’Afrique du Sud et du Kenya, ont engagé des discussions ou signé des accords de swap avec Pékin pour sécuriser une partie de leurs transactions en devise chinoise. Le commerce sino-africain, évalué à environ 282 milliards de dollars en 2023 par l’administration générale des douanes chinoises, reste majoritairement facturé en dollars, mais la bascule s’accélère sur les segments industriels et miniers.

Le Maroc occupe une place particulière dans ce paysage. Royaume signataire d’un partenariat stratégique avec la Chine depuis 2016, premier pays d’Afrique du Nord à avoir rejoint les Nouvelles routes de la soie en 2022, il abrite plusieurs projets industriels chinois d’envergure, notamment dans la filière des batteries et de l’automobile. Les échanges bilatéraux Maroc-Chine ont dépassé 8 milliards de dollars en 2023, avec un déséquilibre marqué en faveur des importations chinoises. Offrir aux importateurs marocains et subsahariens une solution de règlement direct en yuan permet de contourner le double passage par le dollar et d’alléger la facture de change.

CIB Offshore, outil discret d’une stratégie régionale

Chaabi International Bank Offshore opère depuis la place financière de Tanger, qui bénéficie d’un régime fiscal et prudentiel spécifique destiné à attirer les activités bancaires transfrontalières. Cette filiale sert traditionnellement de véhicule pour les opérations en devises des clients corporate du groupe, en particulier ceux impliqués dans le négoce international. Son adossement à un groupe présent dans une vingtaine de pays africains, notamment via sa filiale Atlantic Bank dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), lui confère une empreinte naturelle sur les corridors Sud-Sud.

La proposition de valeur repose sur l’intégration de plusieurs briques jusque-là éclatées. L’ouverture de comptes en renminbi, la gestion de lettres de crédit documentaires compatibles avec les standards chinois, l’accès à des lignes de préfinancement export et la disponibilité d’une interface digitale en langue de Confucius répondent à une demande concrète des importateurs africains qui travaillent avec des fournisseurs de Guangzhou, Yiwu ou Shenzhen. Le dispositif cible aussi, en miroir, les entreprises chinoises installées en Afrique qui souhaitent rapatrier ou réinvestir une partie de leurs flux sans frottements de change.

Une concurrence régionale qui s’intensifie

BCP n’avance pas en terrain vierge. Attijariwafa Bank, premier groupe bancaire du royaume, a noué dès 2017 un partenariat avec Bank of China pour servir les corridors sino-marocains et sino-africains. Standard Bank, dont le capital est détenu à plus de 19 % par Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) depuis 2007, s’est imposée comme la référence sur les règlements en yuan en Afrique australe. Plus récemment, Ecobank et United Bank for Africa (UBA) ont annoncé des accords avec des banques chinoises pour développer les règlements en devise locale.

Dans ce contexte, l’initiative portée par le groupe marocain traduit une volonté de ne pas laisser le créneau aux seuls géants panafricains et sud-africains. Le Maghreb, et singulièrement le Maroc, pourrait s’imposer comme un relais crédible pour les flux vers l’Europe et l’Afrique de l’Ouest, zones où la demande de produits chinois reste soutenue. Reste à mesurer, dans les prochains mois, la capacité de CIB Offshore à nouer des accords de correspondance bancaire suffisamment larges pour absorber des volumes significatifs. La densité du réseau de banques correspondantes en Chine continentale constituera le véritable juge de paix de cette ambition.

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