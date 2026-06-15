Pastef : Ousmane Sonko répond aux rumeurs d’exclusion de Diomaye Faye

Au sommet de l’État sénégalais, la rumeur a enflé au point d’imposer une mise au point. Le Premier ministre Ousmane Sonko, président du parti Pastef-Les Patriotes, est sorti de sa réserve pour répondre aux spéculations évoquant une exclusion du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, de la formation qu’ils ont portée ensemble au pouvoir en mars 2024. Cette sortie illustre la fébrilité qui s’est emparée d’un mouvement politique sénégalais en pleine recomposition interne, moins de deux ans après son arrivée au palais de la République.

Une rumeur d’exclusion qui ébranle le tandem présidentiel

L’hypothèse d’une mise à l’écart du président de la République de son propre parti a suffi à enflammer le débat public à Dakar. Le Pastef, fondé en 2014 par Ousmane Sonko, a été le véhicule politique grâce auquel Bassirou Diomaye Faye, alors numéro deux du mouvement, a accédé à la magistrature suprême après une période d’incarcération partagée avec son mentor. Le ticket Sonko-Diomaye avait alors été présenté comme l’incarnation d’une rupture avec les pratiques politiques héritées de l’ère Macky Sall.

Or, depuis plusieurs mois, les observateurs notent une distance croissante entre les deux hommes. Plusieurs sources internes au parti évoquent des divergences sur la conduite des affaires publiques, le rythme des réformes et la gestion des nominations stratégiques. La rumeur d’une exclusion, qu’elle soit formelle ou symbolique, a cristallisé ces interrogations, alimentant l’idée d’une bicéphalie devenue inconfortable au sommet de l’exécutif sénégalais.

La mise au point sans détour d’Ousmane Sonko

Face à l’ampleur prise par ces spéculations, le chef du gouvernement a opposé un démenti tranché. Le leader du Pastef a tenu à rappeler la nature des liens politiques et personnels qui l’unissent au président Diomaye Faye, tout en récusant l’idée qu’une procédure d’exclusion puisse être envisagée à l’encontre du chef de l’État. La réponse, qualifiée de « cash » par la presse sénégalaise, vise autant à éteindre la polémique qu’à signifier aux cadres du parti que la discipline interne reste l’affaire du président de la formation.

Ousmane Sonko a néanmoins reconnu l’existence de débats internes, inhérents selon lui à la vie démocratique d’un parti de masse. Cette concession verbale n’efface pas l’impression d’un mouvement traversé par des courants concurrents, où la frontière entre loyauté au parti et loyauté à l’institution présidentielle devient de plus en plus poreuse. La séquence rappelle les difficultés classiques des formations politiques accédant au pouvoir après une longue opposition.

Un enjeu de stabilité pour la gouvernance sénégalaise

Au-delà du feuilleton interne, l’épisode interroge la solidité de l’attelage institutionnel mis en place depuis l’alternance de 2024. La Constitution sénégalaise confère au président de la République une primauté qui s’accommode mal d’une autorité partisane parallèle. Tant que le tandem fonctionne, la cohabitation reste fluide. Mais la moindre dissonance publique entre le palais de la République et la primature alimente l’inquiétude des partenaires économiques et diplomatiques du pays.

Les investisseurs étrangers, notamment dans les secteurs des hydrocarbures et des infrastructures, observent attentivement la trajectoire politique de Dakar. Le démarrage de la production de gaz du champ Grand Tortue Ahmeyim, partagé avec la Mauritanie, ainsi que les négociations en cours avec le Fonds monétaire international, exigent un cap clair et une voix unifiée. Toute fissure visible au sommet de l’État pourrait peser sur la perception du risque souverain sénégalais.

Reste que les déclarations du chef du gouvernement, en réaffirmant publiquement la solidité du lien avec le chef de l’État, cherchent précisément à désamorcer cette perception. Le Pastef, formation jeune confrontée à l’épreuve du pouvoir, devra démontrer dans les prochaines semaines sa capacité à arbitrer ses dissensions sans exposer la fonction présidentielle. Le congrès attendu du parti, dont la date reste à confirmer, constituera un rendez-vous décisif pour mesurer l’équilibre réel des forces internes. Selon Seneweb.

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