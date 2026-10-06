Le « pacte de La Mecque » active ses clauses de défense collective

Le « pacte de La Mecque » entre dans une phase opérationnelle. Selon le quotidien libanais Al Akhbar, les signataires de cet arrangement sécuritaire piloté par l’Arabie saoudite ont activé les clauses dites de défense collective, qui obligent chaque État membre à considérer une agression contre l’un d’eux comme une agression contre l’ensemble. Le dispositif, longtemps resté sur le papier, change ainsi de nature pour devenir un instrument de dissuasion assumé à l’échelle régionale.

Une architecture inspirée des alliances militaires classiques

L’esprit du texte emprunte directement aux grandes alliances défensives contemporaines, à commencer par le fameux article 5 de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). La logique est connue : transformer la sécurité de chaque capitale en bien commun, pour relever le coût politique et militaire d’une attaque éventuelle. Riyad en est le centre de gravité, à la fois par son poids financier, par la profondeur de son territoire et par la symbolique religieuse attachée à La Mecque, qui a donné son nom à l’arrangement.

Le choix de ce label n’est pas neutre. Il inscrit le pacte dans un récit panislamique, destiné à élargir la base d’adhésion au-delà du seul Golfe. Des capitales d’Afrique du Nord et de la Corne de l’Afrique figureraient parmi les cibles diplomatiques de cette extension, selon les éléments rapportés par la presse régionale. L’enjeu, à terme, consiste à bâtir un périmètre de solidarité militaire comparable, dans son principe, à ce que l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord représente pour l’espace euro-atlantique.

Un pacte façonné par la menace israélienne et la prudence face à Téhéran

L’activation des clauses de défense collective intervient dans un contexte régional saturé. Les opérations israéliennes à Gaza et au Liban, les frappes attribuées à l’État hébreu sur le territoire syrien et les échanges de feu avec l’Iran ont modifié la perception de la menace dans les chancelleries du Golfe. Pour Riyad, Abou Dhabi ou Le Caire, l’idée d’une riposte strictement nationale apparaît désormais insuffisante face à des adversaires capables de projeter des drones et des missiles de longue portée.

Le dossier iranien pèse également, mais avec davantage de nuances. Depuis l’accord de normalisation sino-saoudien conclu en mars 2023 à Pékin, Riyad maintient un canal de dialogue avec Téhéran et refuse d’être enrôlée dans une confrontation ouverte. Le pacte de La Mecque est donc pensé comme un parapluie défensif, non comme une coalition offensive. Les responsables saoudiens insistent, selon Al Akhbar, sur le caractère réactif du mécanisme : il se déclenche en cas d’agression caractérisée contre un membre, sans engagement automatique dans des opérations hors zone.

Conséquences pour l’équilibre régional et les partenariats extérieurs

L’opérationnalisation du pacte redistribue les cartes diplomatiques. Elle offre à l’Arabie saoudite un levier supplémentaire dans sa négociation avec Washington autour d’un éventuel traité de défense bilatéral, dossier directement lié aux discussions sur la normalisation avec Israël. Un cadre régional structuré renforce la position de Riyad vis-à-vis de l’administration américaine, qui exige des gages de stabilité avant tout engagement contraignant au Moyen-Orient.

Les capitales européennes et asiatiques suivront de près les prochaines étapes. La France, qui dispose d’une base aux Émirats arabes unis, et la Chine, partenaire stratégique de Riyad dans l’énergie et les infrastructures, pourraient voir leur dialogue sécuritaire avec le Golfe évoluer. Pour les pays africains alignés sur l’axe saoudien, du Maroc au Soudan en passant par Djibouti, le pacte ouvre la perspective d’une couverture militaire adossée à des financements et à des transferts d’équipements.

Reste la question de la crédibilité opérationnelle. Les armées des États membres restent hétérogènes, et l’intégration des commandements demeure embryonnaire. Les précédents du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et de la coalition arabe au Yémen rappellent que la coordination militaire interarabe se heurte régulièrement à des divergences politiques. L’activation des clauses de défense collective constitue néanmoins un signal politique majeur, qui engage les signataires sur un terrain dont ils ne pourront plus facilement se retirer. Selon Al Akhbar, les prochaines semaines seront consacrées à la mise en place des organes de commandement conjoints.

Pour aller plus loin

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