Dette publique du Gabon : la transparence statistique en question

La dette publique du Gabon est devenue, à l’automne 2026, un dossier de crédibilité pour les autorités de transition dirigées par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Les investisseurs présents sur la dette souveraine gabonaise réclament une base statistique stable et auditée, alors que les chiffres communiqués par Libreville, ceux issus des revues du Fonds monétaire international (FMI) et ceux reconstitués par les analystes de marché affichent depuis plusieurs trimestres des écarts significatifs. Cette divergence pèse sur la perception du risque souverain à l’approche d’échéances obligataires sensibles.

Un ratio dette/PIB en zone grise après la transition d’août 2023

Avant le coup d’État du 30 août 2023 qui a mis fin à cinquante-six ans de pouvoir de la famille Bongo, le ratio dette publique sur produit intérieur brut du Gabon était estimé par le FMI autour de 70 % du PIB, en incluant la dette intérieure et les arriérés. Les nouvelles autorités avaient alors annoncé la découverte d’engagements non recensés, notamment des dettes croisées entre l’État, les entreprises publiques et des fournisseurs locaux, laissant planer un doute sur le périmètre réel de l’endettement souverain.

Depuis, les communications du ministère gabonais de l’Économie et des Finances ont oscillé entre un stock officiel maintenu sous la barre des 75 % du PIB et des estimations plus hautes, intégrant arriérés intérieurs, dette garantie et engagements des sociétés d’État du secteur pétrolier. Pour un pays dont les recettes budgétaires dépendent à plus de 50 % des hydrocarbures et dont la production de brut tourne autour de 200 000 barils par jour, la volatilité des revenus rend tout flottement statistique particulièrement sensible pour les créanciers.

Agences de notation et marché régional : une vigilance accrue

Moody’s, Fitch et S&P maintiennent le Gabon dans la catégorie spéculative, autour de Caa1 à B- selon les méthodologies, avec perspective négative depuis le putsch. Les agences ont, à plusieurs reprises, pointé la qualité insuffisante des données budgétaires et le manque de visibilité sur le calendrier d’apurement des arriérés. Toute suspicion de sous-estimation du stock de dette alimente mécaniquement les primes de risque exigées par les investisseurs, qu’il s’agisse d’eurobonds en dollars ou d’émissions en francs CFA sur le marché régional de la Bourse des valeurs mobilières d’Afrique centrale (BVMAC).

Libreville reste par ailleurs sous programme informel de dialogue avec le FMI depuis l’expiration du Mécanisme élargi de crédit en 2024. Les services du Fonds réclament, dans leurs revues de l’article IV, un renforcement de la Direction générale de la dette et une publication trimestrielle harmonisée des encours. Sans cette discipline statistique, la reprise d’un programme formel, nécessaire pour catalyser les concours de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, apparaît hors de portée à court terme.

Un enjeu de souveraineté financière pour la zone CEMAC

La question dépasse le seul cas gabonais. Au sein de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), le Gabon représente le deuxième émetteur souverain après le Cameroun et joue un rôle d’étalon pour les investisseurs régionaux. Un défaut de transparence sur ses comptes publics se répercute sur les conditions d’emprunt des autres États membres, dans une zone où la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) tente de reconstituer ses réserves de change, descendues sous le seuil des trois mois d’importations à plusieurs reprises depuis 2022.

Le précédent zambien de 2020, où un défaut souverain avait été précipité par la découverte tardive de passifs non déclarés, reste présent à l’esprit des gestionnaires de fonds émergents. Le cas ghanéen de 2022, avec la restructuration de 30 milliards de dollars de dette, a également démontré le coût d’une documentation budgétaire défaillante. Pour les autorités de transition gabonaises, qui préparent le retour à l’ordre constitutionnel et la montée en puissance d’un programme d’investissements publics évalué à plusieurs milliers de milliards de francs CFA, la clarification du stock de dette devient un préalable à toute stratégie de financement crédible.

Reste que le temps politique et le temps des marchés ne s’accordent pas. Les prochaines échéances de refinancement, combinées à la pression des agences de notation et aux conditionnalités du FMI, laissent peu de marge à Libreville pour différer un exercice de vérité budgétaire que les créanciers considèrent désormais comme non négociable.

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