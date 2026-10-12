Mobile money : la BCEAO rehausse les plafonds des porte-monnaie électroniques

La décision est technique en apparence, mais lourde de conséquences pour l’écosystème du paiement numérique en Afrique de l’Ouest francophone. En doublant les plafonds autorisés sur les porte-monnaie électroniques, la BCEAO entérine une réalité d’usage : les wallets ne sont plus un simple outil de transfert d’appoint, mais un instrument de paiement du quotidien pour des dizaines de millions d’utilisateurs répartis entre le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Togo, le Bénin et la Guinée-Bissau. Le signal adressé aux acteurs du mobile money est clair : la régulation suit, enfin, le rythme imposé par le marché.

Une mise à niveau attendue par les opérateurs de mobile money

L’écosystème des wallets dans l’UEMOA s’est structuré autour d’une poignée d’acteurs dominants, au premier rang desquels Orange Money, Wave, MTN Mobile Money et Moov Money. Ces plateformes, longtemps bridées par des plafonds hérités d’une époque où le mobile money relevait encore de l’expérimentation, se heurtaient à une contradiction : des utilisateurs toujours plus nombreux, des cas d’usage toujours plus variés — paie des salaires, règlement de factures d’électricité, acomptes immobiliers, paiement de scolarité — mais une limite technique qui obligeait soit à fractionner les opérations, soit à basculer vers le circuit bancaire classique.

Le relèvement des plafonds par la BCEAO lève partiellement ce verrou. Il profitera d’abord aux marchands affiliés, aux PME qui encaissent via QR code et aux particuliers aux revenus intermédiaires, catégorie en forte croissance dans les capitales de la zone. Il valide aussi le modèle de l’irruption, en 2018, de la fintech sénégalaise Wave, dont la grille tarifaire à 1 % a contraint l’ensemble du secteur à repenser sa structure de prix. Depuis, la pression concurrentielle s’est déplacée vers la profondeur de l’offre : crédit court terme, épargne tontinière numérique, assurance indicielle.

Un alignement progressif sur les grands hubs africains du paiement

Le mouvement de la BCEAO s’inscrit dans une tendance plus large de convergence réglementaire sur le continent. Au Kenya, berceau du mobile money avec le lancement de M-Pesa par Safaricom en 2007, la Central Bank of Kenya a relevé à plusieurs reprises les plafonds de transaction, portés jusqu’à 500 000 shillings par opération, pour accompagner la bascule vers les paiements commerçants et le crédit numérique. Résultat : le mobile money y représente, selon les chiffres récurrents de la banque centrale kényane, l’équivalent de plus de la moitié du PIB en valeur transigée annuellement.

Au Nigeria, la Central Bank of Nigeria a opéré un virage plus tardif mais plus brutal, en délivrant à partir de 2022 des licences de Payment Service Bank à des opérateurs télécoms comme MTN (MoMo PSB) et Airtel (SmartCash), afin de rattraper un retard structurel sur l’inclusion financière, estimée autour de 64 % de la population adulte. Au Maroc, Bank Al-Maghrib pilote depuis 2018 un écosystème de paiement mobile adossé au switch interbancaire national, avec une logique inverse : partir du système bancaire pour descendre vers le wallet, plutôt que l’inverse. Trois modèles, trois trajectoires, mais un même constat : le plafond du wallet est devenu l’une des variables centrales de la politique d’inclusion financière.

Inclusion financière, souveraineté et vigilance anti-blanchiment

Pour la BCEAO, l’arbitrage n’est pas trivial. Relever les plafonds, c’est accepter que des flux plus importants circulent hors du bilan bancaire traditionnel, dans des infrastructures opérées par des établissements de monnaie électronique ou des filiales de groupes télécoms. Cela suppose un renforcement parallèle des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dans une région où le GIABA, groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment en Afrique de l’Ouest, pointe régulièrement des vulnérabilités dans les circuits informels.

L’enjeu est aussi de souveraineté. Dans l’UEMOA, les volumes du mobile money se comptent désormais en dizaines de milliers de milliards de francs CFA par an, selon les séries publiées par la BCEAO elle-même. Autoriser des wallets de plus grande capacité, c’est à la fois donner un espace de croissance aux champions régionaux et préparer l’interopérabilité avec les systèmes de paiement instantanés que l’institution d’émission construit, dans la lignée du projet d’interopérabilité régional lancé en 2020. Reste à mesurer, dans les prochains trimestres, l’effet du relèvement sur le partage de la valeur entre banques commerciales, émetteurs de monnaie électronique et fintechs indépendantes.

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