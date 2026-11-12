Microfinance CEMAC : la COBAC alerte sur la fragilité d’un EMF sur deux

La microfinance en zone CEMAC traverse une zone de turbulences que le superviseur régional n’édulcore plus. Dans son appréciation portant sur l’exercice 2025, la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC) a rangé environ la moitié des établissements de microfinance (EMF) de la sous-région dans la catégorie signalant une vulnérabilité maximale. L’alerte concerne les six pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, à savoir le Cameroun, le Gabon, le Congo, le Tchad, la République centrafricaine et la Guinée équatoriale.

Un diagnostic prudentiel qui touche le cœur de l’inclusion financière

La microfinance n’est pas un segment périphérique dans la CEMAC. Elle constitue, pour une large partie des ménages à bas revenus, des petits commerçants et des artisans, la seule porte d’entrée dans le système financier formel. Les banques commerciales classiques couvrent une fraction limitée de la population adulte, les taux de bancarisation stricts restant, selon les travaux publiés par la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) ces dernières années, parmi les plus bas du continent. Les EMF jouent donc un rôle d’amortisseur social que leur fragilisation menace directement.

Le classement établi par la COBAC repose sur une grille prudentielle qui examine la qualité des fonds propres, la sinistralité du portefeuille de crédit, la liquidité et la gouvernance interne. Lorsqu’un établissement bascule dans la catégorie signalant une fragilité extrême, il est exposé à une palette de mesures correctives graduées, allant de l’injonction de recapitalisation à la mise sous administration provisoire, voire au retrait d’agrément. Ces outils ont déjà été activés à plusieurs reprises au Cameroun au cours des dernières années, pays qui concentre historiquement l’essentiel du parc d’EMF de la sous-région.

Cameroun, Congo, Tchad : une géographie du risque inégale

La photographie régionale masque des réalités contrastées. Le Cameroun, qui héberge à lui seul la majorité des EMF agréés de la CEMAC, concentre mécaniquement une part importante des structures en difficulté. Le pays a connu plusieurs épisodes retentissants de défaillance d’établissements de microfinance au cours de la dernière décennie, avec des pertes de dépôts pour la clientèle et des procédures de liquidation qui se sont étirées. Au Congo et au Tchad, le secteur est plus réduit mais la concentration des risques sur un faible nombre d’acteurs amplifie les conséquences d’une défaillance individuelle.

La République centrafricaine et la Guinée équatoriale présentent, elles, un écosystème embryonnaire où la supervision se heurte à des contraintes logistiques et à une activité économique restreinte. Le Gabon occupe une position intermédiaire, avec un tissu d’EMF orienté vers le crédit à la consommation salarié, segment sensible aux retards de traitement des salaires dans la fonction publique. Cette hétérogénéité rend d’autant plus difficile la définition d’un remède unique à l’échelle communautaire.

Supervision régionale : vers un durcissement inévitable

Le signal envoyé par la COBAC s’inscrit dans une séquence réglementaire déjà engagée. Les règlements adoptés en 2017 par le superviseur ont relevé les exigences de capital minimum des EMF, selon les trois catégories définies par la réglementation sous-régionale, et imposé des standards plus stricts en matière de reporting. Près de huit ans après leur entrée en vigueur, la persistance d’une proportion élevée d’établissements en difficulté interroge la capacité d’un segment entier à absorber le coût de la mise en conformité.

Le parallèle avec la zone UEMOA, où la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a engagé depuis 2016 un assainissement méthodique des systèmes financiers décentralisés, est éclairant. L’Afrique de l’Ouest a procédé à des retraits d’agrément en série, à la publication régulière d’une liste noire et à la promotion de rapprochements entre coopératives. L’assainissement y a été douloureux, mais il a permis de restaurer progressivement la confiance et de voir émerger quelques acteurs régionaux de taille significative.

Pour la CEMAC, l’enjeu dépasse la seule stabilité prudentielle. Une vague de défaillances mal pilotée ferait reculer l’inclusion financière à un moment où les autorités monétaires misent, à l’inverse, sur l’essor du mobile money et des services financiers numériques pour élargir l’accès aux paiements. La coordination entre la COBAC, les autorités monétaires nationales et les ministères des Finances conditionnera la capacité de la sous-région à transformer cette alerte en opportunité de refondation.

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