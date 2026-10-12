JPMorgan ouvrira une entité de banque d’investissement au Nigeria

JPMorgan Chase se prépare à élargir son empreinte au Nigeria en y établissant une entité dédiée aux métiers de banque d’investissement, avec une cible calendaire fixée à l’horizon 2026. L’annonce intervient alors que Lagos redevient un terrain d’arbitrage pour les grands établissements internationaux, trois ans après le choc provoqué par l’unification des taux de change du naira.

Un retour structurant sur la place de Lagos

La banque américaine n’est pas une inconnue sur le marché nigérian. Elle y intervenait déjà comme teneur de livres sur plusieurs émissions d’eurobonds souverains et comme banque dépositaire pour des investisseurs institutionnels étrangers exposés aux titres d’État locaux. L’ouverture d’une entité de plein exercice constituerait néanmoins un saut qualitatif, en permettant au groupe de capter directement des mandats de conseil en fusions-acquisitions, d’origination obligataire en devises et de financement structuré pour les grands émetteurs locaux.

Cette inflexion s’inscrit dans un contexte macroéconomique profondément remodelé. Depuis l’arrivée de Bola Tinubu à la présidence en mai 2023, Abuja a engagé deux ruptures majeures : la suppression de la subvention aux carburants et la convergence des taux de change officiel et parallèle du naira. La monnaie a perdu plus de 60 % de sa valeur face au dollar depuis la mi-2023, mais la Central Bank of Nigeria (CBN) a progressivement rétabli un marché des changes plus liquide, condition sine qua non pour attirer les flux de portefeuille.

Une concurrence étrangère déjà installée

JPMorgan n’arriverait pas en terrain vierge. Citi est présente à Lagos depuis 1984 à travers Citibank Nigeria, l’une des rares filiales étrangères disposant d’un agrément bancaire complet. Standard Chartered y opère également une filiale de plein exercice, tandis que Rand Merchant Bank, filiale du sud-africain FirstRand, a construit une franchise solide dans le conseil aux entreprises. Goldman Sachs, à l’inverse, a historiquement couvert le pays depuis Londres et Johannesburg sans présence physique permanente, un modèle qui pourrait précisément être remis en cause par l’initiative de son concurrent new-yorkais.

La question du statut réglementaire retenu sera déterminante. Le cadre nigérian distingue plusieurs catégories : le bureau de représentation, la merchant bank régulée par la CBN avec un capital minimum relevé à 50 milliards de nairas depuis la réforme de recapitalisation annoncée en mars 2024, ou l’agrément de banque commerciale à licence internationale, dont le seuil de capital a été porté à 500 milliards de nairas. Le choix orientera à la fois la gamme de services offerts et le calendrier d’agrément auprès de la banque centrale et de la Securities and Exchange Commission locale.

Le pari d’un cycle d’investissement nigérian

Le marché nigérian conserve des atouts structurels que peu d’économies africaines réunissent. Avec un produit intérieur brut estimé autour de 253 milliards de dollars en 2024 selon les projections du Fonds monétaire international, le pays reste la quatrième économie du continent, derrière l’Afrique du Sud, l’Égypte et l’Algérie après le rebasage statistique opéré par l’Égypte. La capitalisation de la Bourse de Lagos a franchi la barre des 60 000 milliards de nairas en 2024, portée par les valeurs bancaires et par le secteur du ciment. Les besoins en financement du secteur de l’énergie, de la pétrochimie – à commencer par les lignes d’investissement autour de la raffinerie de Dangote – et des infrastructures gazières offrent un gisement de mandats que les grandes banques internationales ne veulent pas laisser aux seuls établissements locaux.

Reste que le pari comporte des risques connus. L’inflation nigériane, qui évoluait autour de 33 % au début de 2024 avant de refluer, continue d’éroder le pouvoir d’achat et complique la gestion du risque de contrepartie. La profondeur du marché secondaire des titres privés demeure limitée, et les épisodes de pénurie de devises de 2022-2023 restent dans les mémoires des trésoriers d’entreprise. Pour JPMorgan, la rentabilité du dispositif dépendra moins du volume d’affaires immédiat que de sa capacité à accompagner un cycle d’investissement durable au Nigeria, en pariant que les réformes engagées survivront aux turbulences politiques et sociales qu’elles continuent de susciter.

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