OPay étudie une cotation à New York après une forte croissance

OPay, la fintech nigériane détenue en partie par le norvégien Opera et par plusieurs fonds chinois, étudierait une cotation à Wall Street après avoir vu ses revenus croître de 136,5 %. L’information, qui circule sur les places financières à la mi-octobre 2026, n’a pas été confirmée officiellement par la direction du groupe, mais elle intervient dans une séquence où plusieurs champions de la finance digitale africaine réévaluent leurs options stratégiques. Une opération new-yorkaise constituerait, si elle se confirmait, le dossier le plus scruté du secteur depuis la levée géante de 400 millions de dollars bouclée par OPay en 2021, qui l’avait valorisé à 2 milliards de dollars.

Une fintech nigériane sous pavillon mixte sino-africain

OPay a été lancé en 2018 à Lagos, dans le sillage du navigateur Opera, lui-même passé en 2016 sous contrôle d’un consortium chinois conduit par Zhou Yahui. Le groupe s’est imposé en quelques années comme l’un des trois principaux portefeuilles mobiles du Nigeria, aux côtés de PalmPay, également soutenu par des investisseurs chinois, et de MoniePoint, qui a franchi le statut de licorne fin 2024. Cette double empreinte, africaine par ses clients et asiatique par son capital, est devenue une singularité du paysage fintech nigérian et un sujet d’intérêt pour les régulateurs locaux.

La Banque centrale du Nigeria (CBN), qui avait sanctionné plusieurs opérateurs de monnaie électronique en 2024 pour des manquements liés à la connaissance client, a durci depuis les exigences prudentielles applicables aux établissements de paiement. Toute opération d’ouverture du capital à l’international devrait donc composer avec un cadre réglementaire resserré, ainsi qu’avec les règles de change nigérianes, encore marquées par la dévaluation du naira engagée en 2023.

Wall Street, un pari rare pour une fintech africaine

Aucune fintech africaine n’a jusqu’à présent franchi le pas d’une cotation primaire aux États-Unis. Jumia, souvent cité comme précédent, est un acteur de l’e-commerce et sa cotation au New York Stock Exchange en avril 2019 avait été suivie d’une forte volatilité, le titre perdant plus de 80 % de sa valeur initiale dans les mois qui ont suivi. Flutterwave, longtemps considéré comme le candidat naturel à une entrée à New York, a reporté ses ambitions boursières au gré des cycles de marché et des enquêtes dont il a fait l’objet. Dans ce contexte, un dossier OPay servirait de référence pour l’ensemble de l’écosystème.

Le choix entre le NYSE et le Nasdaq, les banques conseil, la valorisation visée et le volume à lever n’ont pas été rendus publics. Les comparables récents suggèrent toutefois qu’une fintech affichant un tel rythme de croissance et une base de dizaines de millions d’utilisateurs pourrait viser une valorisation nettement supérieure à celle de 2021, à condition de documenter une rentabilité stabilisée. La progression de 136,5 % des revenus, dont la période de référence exacte n’a pas été communiquée, constituerait l’argument central du roadshow.

Un test pour le mobile money africain sur les marchés mondiaux

Au-delà du cas OPay, l’opération poserait trois questions aux investisseurs internationaux. La première porte sur la capacité des fintechs africaines à traduire leur volume de transactions en marge nette durable, dans des économies où le ticket moyen reste faible. La deuxième concerne la soutenabilité des modèles reposant sur le crédit à la consommation de court terme, qui a nourri la croissance de plusieurs acteurs nigérians. La troisième, plus politique, interroge l’acceptabilité d’un capital majoritairement chinois dans un véhicule coté aux États-Unis, à l’heure où Washington scrute les investissements technologiques transpacifiques.

Le marché nigérian des paiements numériques dépasse désormais, selon les données publiques de la CBN, 600 000 milliards de nairas de transactions annuelles, soit un ordre de grandeur de plusieurs centaines de milliards de dollars convertis au taux officiel. OPay opère également au Pakistan et en Égypte, deux marchés à forte intensité démographique qui diversifient son profil de risque. Reste à savoir si la fintech choisira de confirmer rapidement ses intentions ou de laisser la rumeur préparer les esprits avant une décision formelle, dont les contours ne sont pour l’instant pas documentés.

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