Dakar reçoit le patron de National Bank of Egypt pour diversifier ses financements

La rencontre entre les autorités sénégalaises et le président de National Bank of Egypt (NBE) à Dakar ne relève pas de la simple courtoisie protocolaire. Elle s’inscrit dans une séquence diplomatique et financière où le gouvernement sénégalais cherche activement à élargir le cercle de ses partenaires bancaires, au-delà des interlocuteurs européens et multilatéraux habituels. Première banque égyptienne par la taille des actifs, NBE incarne précisément le type de contrepartie que Dakar souhaite associer à ses prochains tours de table.

Un contexte budgétaire qui pousse à la diversification

Le Sénégal traverse une phase délicate de recomposition de son cadre macroéconomique. La révision des comptes publics engagée depuis l’arrivée au pouvoir du tandem Diomaye Faye – Ousmane Sonko a mis au jour un endettement supérieur aux estimations antérieures, compliquant les discussions avec le Fonds monétaire international (FMI). Dans cet environnement, le coût d’accès aux marchés obligataires internationaux s’est renchéri, poussant Dakar à explorer des relais alternatifs. Les banques publiques et semi-publiques du Golfe et d’Afrique du Nord figurent en tête de ces options.

National Bank of Egypt, détenue par l’État égyptien, dispose d’une surface financière et d’un réseau international qui en font un acteur de poids pour les financements souverains et para-souverains sur le continent. Son intérêt pour l’Afrique subsaharienne s’est accentué ces dernières années, à mesure que Le Caire déployait sa propre stratégie d’influence économique au sud du Sahara. L’audience accordée à son président participe de cette convergence d’intérêts.

NBE, bras financier d’une diplomatie économique égyptienne

L’activité internationale de NBE s’est structurée autour du financement du commerce, des infrastructures et des projets énergétiques. L’établissement a multiplié les protocoles avec des banques publiques et des gouvernements africains, souvent en articulation avec les grands groupes d’ingénierie égyptiens. Pour Dakar, un partenariat avec cette banque offrirait un double levier : accès à des lignes de crédit libellées en devises et possibilité d’adosser des projets d’infrastructures à des consortiums associant des entreprises égyptiennes compétitives.

Cette diplomatie bancaire répond aussi à une logique propre au Caire. Confrontée à une crise de change persistante et à une forte pression sur ses réserves, l’Égypte cherche à monétiser ses atouts d’exportation de services financiers et d’ingénierie. L’implantation ou le renforcement de NBE sur des marchés comme le Sénégal, l’Angola ou la Côte d’Ivoire s’inscrit dans cette dynamique de projection extérieure.

Dakar en quête de marges de manœuvre

Le gouvernement sénégalais a multiplié ces derniers mois les contacts avec des institutions financières non occidentales. Les discussions engagées avec des bailleurs du Golfe, les signaux envoyés en direction de banques chinoises et désormais cette ouverture vers Le Caire dessinent une stratégie cohérente de dédollarisation partielle des sources de financement et de desserrement de la contrainte de liquidité. Le ministère des Finances cherche à boucler ses besoins de refinancement sans concéder davantage sur les coûts.

Reste que ces nouveaux canaux comportent leurs propres limites. Les lignes offertes par les banques égyptiennes ou golfiennes restent généralement de montants plus modestes que les enveloppes multilatérales, et souvent fléchées vers des usages précis, commerce extérieur, infrastructures ou énergie. Elles ne se substituent pas à un accord-cadre avec le FMI, dont la signature conditionnerait le retour à des conditions de marché apaisées pour l’eurobond sénégalais.

Concrètement, l’audience dakaroise ouvre une phase de négociations techniques. Les équipes du Trésor sénégalais et celles de NBE devraient examiner les modalités de lignes de financement, d’éventuelles co-arrangements d’émissions et le cadre d’une présence commerciale plus structurée de la banque égyptienne au Sénégal. Les prochains mois diront si cette ouverture débouche sur des engagements chiffrés ou s’inscrit dans un simple travail de prépositionnement. Selon Financial Afrik, Dakar entend tirer parti de cette audience pour accélérer la diversification de ses relais de financement.

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