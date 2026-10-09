Flydubai : une chute de 5 180 mètres en vol relance les questions sur la route de Tel Aviv

L’incident survenu à bord d’un vol Flydubai en route vers Tel Aviv continue d’alimenter les discussions dans les milieux de l’aéronautique commerciale. Environ deux heures et demie après le décollage, l’appareil a enregistré une perte d’altitude supérieure à 5 180 mètres, soit près de 17 000 pieds, en moins de deux minutes. La donnée provient du site de suivi de trafic aérien Flightradar24, qui agrège les signaux ADS-B transmis par les avions commerciaux. Aucun blessé n’a été rapporté publiquement à ce stade, ce qui, compte tenu de l’amplitude verticale observée, constitue en soi un fait inhabituel.

Une signature de trajectoire qui interroge les ingénieurs

La descente décrite dépasse largement les profils autorisés par les procédures normales d’exploitation. Un Boeing 737, modèle qui constitue la quasi-totalité de la flotte Flydubai, est certifié pour une vitesse maximale opérationnelle d’environ Mach 0,82 ou 340 nœuds en vitesse indiquée, selon la phase de vol. Un taux de chute supérieur à 2 500 mètres par minute suppose soit une mise en descente d’urgence pilotée, soit une perte de contrôle temporaire.

Un instructeur de vol a tenté de reconstituer la manœuvre en simulateur. Selon sa restitution, l’avion aurait franchi sa vitesse structurelle maximale, limite au-delà de laquelle les charges aérodynamiques sur la voilure et les gouvernes dépassent les marges de certification. La récupération d’assiette, dans ce scénario, aurait exposé la cabine à des forces G négatives, susceptibles de projeter vers le plafond tout objet non arrimé. L’absence de blessures lourdes, dans une telle configuration, suggère soit que le remplissage de la cabine était faible, soit que les passagers étaient attachés, soit que la séquence réelle a été moins violente que la reconstitution.

Un précédent récent qui donne la mesure du risque

La comparaison avec l’incident Air India survenu en août dernier éclaire l’ampleur du cas Flydubai. L’appareil indien avait perdu environ 90 mètres, soit 300 pieds, dans une zone de turbulences : au moins dix-sept passagers avaient été blessés. Rapporté à cette échelle, un décrochement de 5 180 mètres aurait dû produire des conséquences physiques majeures en cabine. L’écart entre la gravité théorique et le bilan humain apparent constitue l’une des zones d’ombre les plus intrigantes du dossier.

Les grandes enquêtes de sécurité aérienne, qu’elles soient conduites sous l’égide du Bureau d’enquêtes et d’analyses français, du National Transportation Safety Board américain ou de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), s’appuient sur trois sources convergentes : l’enregistreur de données de vol, l’enregistreur phonique du cockpit et les échanges avec le contrôle aérien. Tant que ces éléments n’ont pas été exploités publiquement, les reconstitutions en simulateur restent des hypothèses de travail, utiles pour cadrer l’ordre de grandeur, insuffisantes pour désigner une cause.

Le facteur géopolitique du corridor vers Israël

L’incident ne peut être lu indépendamment du contexte régional. Les vols à destination de Tel Aviv traversent un espace aérien soumis à des tensions persistantes depuis octobre 2023, avec des restrictions épisodiques imposées par les autorités civiles de plusieurs pays riverains. Flydubai, filiale du gouvernement de Dubaï lancée en 2008, a été l’une des premières compagnies du Golfe à ouvrir une liaison régulière vers Tel Aviv après la signature des accords d’Abraham en septembre 2020. Cette route, hautement symbolique sur le plan diplomatique, est aussi techniquement sensible : elle longe des zones où des interceptions, des brouillages GPS et des tirs de missiles ont été documentés ces deux dernières années.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait, selon des éléments évoqués dans le dossier, signalé publiquement une menace imminente contre Israël deux jours avant l’incident. En l’absence de confirmation que la perte d’altitude soit liée à une manœuvre d’évitement, à un brouillage ou à un facteur purement technique, l’hypothèse opérationnelle doit rester ouverte. Elle justifie en revanche que le Bureau d’enquête émirati, les autorités israéliennes de l’aviation civile et Flydubai publient rapidement un premier compte rendu.

Pour les compagnies du Golfe, l’enjeu dépasse le cas d’espèce. La crédibilité des liaisons entre Dubaï, Abou Dabi et Tel Aviv, construite en cinq ans d’exploitation, repose sur une démonstration continue de maîtrise technique et de transparence. Le silence prolongé sur un épisode de cette ampleur, s’il devait se confirmer, pèserait sur la confiance des passagers d’affaires qui constituent le socle économique de ces routes.

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