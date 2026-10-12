Le Sénégal décroche 89/100 à la validation ITIE 2026

Le Sénégal figure désormais parmi les élèves les mieux notés de la gouvernance extractive mondiale. Le 8 octobre 2026, en marge de la dixième conférence mondiale de l’ITIE tenue à Bruxelles, le ministre de l’Énergie et du Pétrole El Hadji Abdourahmane Diouf a reçu le Chair’s Award 2026, décerné au terme d’une évaluation qui a crédité Dakar d’un score de 89 sur 100, qualifié de « très bon » au regard de la Norme ITIE. La distinction salue à la fois la publication régulière des données du secteur extractif, le fonctionnement du dialogue entre administrations, entreprises et société civile, et les progrès enregistrés sur l’identification des bénéficiaires effectifs des sociétés minières, gazières et pétrolières.

Un signal envoyé aux marchés au moment du basculement pétro-gazier

Le calendrier de cette reconnaissance n’est pas neutre. Le Sénégal est entré en 2024 dans le club restreint des producteurs d’hydrocarbures avec la mise en service du champ offshore de Sangomar, opéré par l’australien Woodside, puis début 2025 avec les premières livraisons du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), développé avec la Mauritanie sous conduite de BP et Kosmos Energy. La montée en puissance de ces deux projets doit porter la production nationale à plusieurs dizaines de milliers de barils-équivalents par jour, et faire basculer la structure des recettes budgétaires. Dans ce contexte, un score ITIE élevé fonctionne comme un indicateur extra-financier scruté par les agences de notation, les banques de développement et les acheteurs de dette souveraine.

La question est d’autant plus sensible que Dakar a traversé en 2024 et 2025 une séquence tendue avec le Fonds monétaire international, après la révélation par le gouvernement d’Ousmane Sonko d’un endettement public plus élevé qu’annoncé par l’administration précédente. La reconnaissance accordée à Bruxelles vient compenser, au moins sur le terrain réputationnel, une partie des doutes exprimés par les investisseurs obligataires sur la fiabilité des comptes publics. Un pays producteur capable de documenter ses flux extractifs réduit, mécaniquement, la prime de risque exigée sur ses émissions.

Ce que mesure réellement la note de 89 sur 100

La Norme ITIE, dans sa version révisée en 2023, évalue les pays membres sur trois grands blocs : l’engagement des parties prenantes, la transparence des données publiées et les résultats concrets des réformes engagées. Le seuil de 85 points ouvre la catégorie supérieure, celle du « score très élevé », que seule une poignée d’États atteignent. Le Sénégal, membre de l’initiative depuis 2013 et déclaré conforme dès 2018, rejoint ainsi un cercle où figurent historiquement l’Arménie, le Nigeria ou les Philippines, pays régulièrement cités pour la qualité de leurs rapports annuels. En Afrique francophone, cette performance place Dakar nettement au-dessus de la moyenne régionale, à un moment où plusieurs voisins producteurs peinent encore à publier dans les délais leurs rapports de rapprochement.

Au-delà du symbole, les apports pratiques sont documentés. L’identification des véritables propriétaires des sociétés attributaires de blocs pétroliers ou de permis miniers limite l’opacité qui a nourri, dans la sous-région, plusieurs contentieux retentissants sur des contrats renégociés après coup. La publication des paiements versés à l’État et aux collectivités facilite également l’arbitrage des débats parlementaires sur l’affectation de la rente, débats appelés à monter en intensité au fur et à mesure que les recettes GTA et Sangomar entreront dans la loi de finances.

Un acquis à transformer en gouvernance opérationnelle

Reste à convertir cette note en pratique budgétaire. L’expérience ghanéenne, où la bonne tenue des rapports extractifs n’a pas empêché les tensions sur l’allocation des revenus pétroliers, rappelle que la transparence des flux n’épuise pas la question de leur usage. Pour Dakar, l’enjeu immédiat portera sur la publication, prévue dans les prochains mois, des premiers états financiers consolidés de Petrosen Trading & Services, bras commercial de la société nationale, et sur l’intégration des revenus hydrocarbures au Fonds intergénérationnel annoncé par les autorités.

La distinction obtenue à Bruxelles installe le Sénégal dans la vitrine mondiale de la gouvernance extractive. Elle ne vaudra toutefois que si les prochaines validations maintiennent le même niveau d’exigence, dans un secteur où les volumes financiers s’apprêtent à changer d’échelle.

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