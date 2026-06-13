Cameroun : 488 km de routes bitumées par an entre 2020 et 2025

Le Cameroun affiche une cadence moyenne de 488 kilomètres de routes bitumées par an entre 2020 et fin 2025, selon les données diffusées par les autorités camerounaises. Ce rythme, présenté comme un marqueur de la politique d’aménagement du territoire conduite à Yaoundé, traduit l’ambition de réduire le déficit chronique d’infrastructures routières dans un pays où le réseau revêtu demeure largement minoritaire au regard de la superficie nationale et des besoins logistiques de la sous-région.

Un rythme de bitumage qui structure le réseau national

Sur la période considérée, l’effort cumulé porte sur près de 2 928 kilomètres de chaussées revêtues, si l’on s’en tient à la moyenne annuelle communiquée. Cette progression intervient alors que le ministère des Travaux publics et le ministère de l’Économie multiplient les annonces de chantiers, qu’il s’agisse d’axes interurbains structurants, de pénétrantes urbaines ou de tronçons à vocation régionale. Le bitume, dans le contexte camerounais, reste un indicateur politique autant qu’économique : il conditionne l’accès aux bassins agricoles, la fluidité des corridors d’exportation et la desserte des zones enclavées du Nord et de l’Est.

Le réseau routier camerounais, longtemps dominé par les pistes en terre, voit ainsi sa colonne vertébrale asphaltée s’épaissir progressivement. La moyenne de 488 kilomètres par an se compare favorablement aux performances antérieures, marquées par des retards récurrents sur les grands projets financés par les bailleurs internationaux. Reste que le rapport entre le linéaire bitumé et le réseau classé total demeure inférieur aux standards observés dans plusieurs pays comparables de la zone CEMAC, ce qui maintient la pression sur l’exécutif.

Corridors logistiques et compétitivité régionale

L’enjeu dépasse largement les frontières nationales. Le Cameroun joue un rôle de plateforme logistique pour le Tchad et la République centrafricaine, deux pays enclavés dont les approvisionnements transitent massivement par le port de Douala. Chaque kilomètre bitumé sur les corridors Douala-Ndjamena et Douala-Bangui se traduit mécaniquement par une réduction des coûts de transport, une diminution des temps de trajet et une meilleure prévisibilité pour les chargeurs. Concrètement, les opérateurs portuaires et les transporteurs routiers conditionnent leurs tarifs à la qualité de la chaussée, dont la dégradation rapide en saison des pluies pèse lourdement sur les marges.

La dynamique de bitumage soutient également la stratégie nationale de développement à l’horizon 2030, qui fait de la densification du réseau un préalable à l’industrialisation. Les zones agro-industrielles du Sud-Ouest, du Littoral et du grand Nord dépendent étroitement de la qualité des liaisons routières pour évacuer leurs productions vers les marchés intérieurs et les ports d’exportation. Par ailleurs, la connectivité routière constitue un déterminant majeur de l’attractivité pour les investisseurs miniers et forestiers qui scrutent les conditions d’évacuation des matières premières.

Financements, dette et soutenabilité du modèle

Derrière les kilomètres livrés se pose la question du financement. Les chantiers routiers camerounais combinent des ressources budgétaires propres, des prêts concessionnels de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de bailleurs bilatéraux, ainsi que des financements chinois adossés à Eximbank China. Cette architecture, efficace pour mobiliser rapidement des montants conséquents, alourdit le service de la dette publique et impose une discipline budgétaire stricte pour préserver les marges de manœuvre futures.

La soutenabilité du rythme actuel dépendra de la capacité du gouvernement à honorer ses engagements vis-à-vis des entreprises adjudicataires, dont plusieurs ont publiquement déploré des arriérés de paiement ces dernières années. La question de l’entretien routier reste tout aussi structurante : sans dotation pérenne au Fonds routier et sans politique d’entretien systématique, les kilomètres bitumés se dégradent en cinq à sept ans, transformant l’investissement initial en passif latent. Les autorités camerounaises ont d’ailleurs annoncé un renforcement des mécanismes de péage et de prélèvements affectés pour sécuriser les ressources d’entretien.

Reste à observer si le rythme de 488 kilomètres annuels pourra être maintenu, voire accéléré, dans un contexte budgétaire contraint et alors que les besoins en infrastructures secondaires, notamment les routes rurales, demeurent considérables. Selon Journalducameroun.com.

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