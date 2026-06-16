Afreximbank obtient la note BBB+ de S&P avec perspective stable

La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) franchit une nouvelle étape dans la consolidation de sa crédibilité financière internationale. L’agence de notation américaine S&P Global Ratings vient de lui octroyer la note de crédit de long terme BBB+, accompagnée d’une perspective stable. Cette décision place l’institution panafricaine, basée au Caire, dans la catégorie supérieure de l’investment grade et reconnaît son rôle structurant dans l’architecture financière du continent.

La note BBB+ traduit l’appréciation portée par S&P sur la solidité du bilan d’Afreximbank, la qualité de sa gouvernance et sa capacité à mobiliser des ressources sur les marchés internationaux. La perspective stable signale que l’agence n’anticipe pas de dégradation à moyen terme, sauf retournement majeur de l’environnement macroéconomique africain. Pour une banque multilatérale dont les actionnaires comptent des États au profil de crédit hétérogène, ce verdict constitue un signal envoyé aux investisseurs et aux contreparties bancaires.

Une notation qui sécurise l’accès aux marchés de capitaux

Le relèvement perçu de la signature d’Afreximbank a des implications très concrètes. Une notation élevée réduit le coût de refinancement de l’institution sur les marchés obligataires internationaux, où elle lève régulièrement des eurobonds et des financements syndiqués en dollars et en euros. Concrètement, chaque cran de notation peut représenter plusieurs dizaines de points de base d’économie sur les émissions, des marges qui se répercutent ensuite sur les conditions offertes aux banques commerciales africaines et aux entreprises clientes.

Cette reconnaissance arrive dans une séquence où les institutions financières de développement africaines cherchent à diversifier leurs bases d’investisseurs. La Banque africaine de développement (BAD), la Trade and Development Bank ou encore Africa Finance Corporation jouent une partition comparable. Afreximbank se distingue toutefois par son tropisme exclusif sur le commerce et l’intégration économique, segment où les besoins de financement demeurent considérablement sous-couverts.

Un rôle pivot dans le financement du commerce intra-africain

Depuis sa création en 1993, l’institution s’est imposée comme l’un des principaux véhicules de financement des échanges commerciaux du continent. Ses interventions couvrent la confirmation de lettres de crédit, le préfinancement des exportations, le soutien aux importations stratégiques et, plus récemment, l’accompagnement opérationnel de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), porté par la banque et la ZLECAf, vise à fluidifier les transactions transfrontalières en monnaies locales, réduisant la dépendance au dollar.

Le contexte est porteur. Le commerce intra-africain demeure inférieur à 16 % des échanges totaux du continent, contre plus de 60 % en Europe ou en Asie. Combler cet écart suppose des lignes de financement abondantes, des garanties bancaires accessibles aux PME exportatrices et des mécanismes de couverture du risque souverain. Sur ces trois fronts, Afreximbank a multiplié les programmes ces dernières années, depuis les facilités d’urgence Covid jusqu’aux initiatives sectorielles dans l’agro-industrie, les mines et l’énergie.

Un signal pour les souverains africains et les bailleurs

La note BBB+ profite indirectement aux États membres. Les pays actionnaires, parmi lesquels figurent la plupart des économies d’Afrique francophone, bénéficient d’un effet de halo lorsqu’une institution qu’ils contrôlent obtient une signature supérieure à leur propre notation souveraine. C’est particulièrement vrai pour les juridictions classées dans la catégorie spéculative par les grandes agences, qui peuvent passer par Afreximbank pour structurer des financements à des conditions plus favorables que celles offertes en direct.

Reste que la trajectoire de la banque dépendra de plusieurs paramètres. La qualité de son portefeuille de prêts, exposé à des contreparties souveraines parfois fragiles, fera l’objet d’une surveillance étroite. La capacité à augmenter ses fonds propres, à diversifier ses ressources hors dette et à maintenir une politique de provisionnement prudente sera scrutée à chaque revue annuelle. Par ailleurs, l’évolution du contexte géopolitique, notamment les tensions sur les chaînes d’approvisionnement et le coût de l’énergie, pèsera sur les volumes financés.

Avec cette nouvelle évaluation, l’institution dirigée depuis Le Caire confirme son positionnement comme l’un des piliers de la souveraineté financière africaine. Pour les décideurs publics et les investisseurs internationaux, le message est clair : le risque africain peut désormais s’appréhender à travers des véhicules dont la signature rivalise avec celles d’établissements comparables d’autres régions émergentes. Selon Gabon Review.

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